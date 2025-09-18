Donald Guerrero denuncia que informe de Contraloría nunca le fue notificado

El abogado del exministro de Hacienda Donald Guerrero, Mario Aguilera, solicitó este miércoles al tribunal que lleva el caso Calamar que se deje constancia en acta, de que el informe elaborado por investigadores antifraude de la Contraloría General de la República, el cual sirvió de base para la operación judicial en su contra, nunca fue notificado a la defensa.

Según el jurista, esta omisión viola el derecho al debido proceso que consagra la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

Aguilera explicó que, a pesar de que el informe ha sido citado en reiteradas ocasiones por otros representantes legales durante las audiencias, ni su defendido ni su equipo de defensa tuvieron acceso a él en ningún momento.

“Ese informe existe, ha sido mencionado como prueba en este caso, y nunca nos ha sido notificado. Por lo tanto, jamás hemos podido ejercer contradicción alguna”, subrayó el jurista.

La intervención de Aguilera cobra especial relevancia porque el informe fue utilizado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para justificar la investigación de la Operación Calamar, iniciada en 2020.

Sobre dicho informe se construyeron las acusaciones contra Guerrero y otros exfuncionarios por supuestas irregularidades en pagos de expropiaciones que superaron los 17,000 millones de pesos entre abril y junio de 2020.

La falta de notificación de un documento de esta magnitud compromete el debido proceso y podría afectar la validez de las actuaciones del Ministerio Público.

Nuevos desistimientos en contra de Guerrero

La sesión judicial también estuvo marcada por nuevos desistimientos en favor del exministro. Al igual que la semana pasada, varios querellantes comunicaron al tribunal que abandonaban sus acusaciones contra Guerrero.

Entre ellos, se encuentra la Fundación Alfredo Nobel, que retiró su querella y acusación particular, así como representantes de la familia Mota, quienes poseen títulos de propiedad y habían firmado contratos con el Estado.

Durante las audiencias recientes, cerca de 40 herederos de la familia Reyes, representados por Patricio Mañón y Julio César Ventura, también se desistieron de sus acusaciones y solicitaron que se ordenara el pago del 20% pendiente en favor de los propietarios.

Este jueves también presentaron su caso querellantes que carecen de títulos de propiedad y que el año pasado fueron denunciados como "falsos querellantes" por la falta de calidad legal, ya que sus derechos de propiedad no estaban registrados y sus poderes estaban firmados por personas fallecidas hace años.

Estos nuevos desistimientos se suman a la extinción de la acción penal de más de 260 querellantes particulares dictaminada por el Tribunal del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, debido a que sus acciones fueron “mal promovidas” al carecer de representación legal válida y poderes pertinentes.