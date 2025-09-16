Consejo Nacional de la Magistratura iniciará evaluación de jueces de la Suprema Corte y TSE

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por la vicepresidenta, Raquel Peña, celebró ayer su segunda sesión de trabajo con el fin de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, quienes podrían ser ratificados o no en sus puestos.

En esta ocasión, fue aprobado el cronograma para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, las cuales darán inicio el próximo dos de octubre con jornadas de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Nancy Salcedo, miembro del CNM, manifestó que además de evaluar los jueces de la Supema Corte, y los candidatos interesados en las vacantes; también serán evaluados los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Salcedo indicó que, de avanzar acorde al cronograma establecido, prevén que para el 28 de noviembre estén juramentados tanto los jueces de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Superior Electoral.

Modificación de Reglamento

La magistrada sostuvo que el CNM aprobó la modificación al reglamento 1-19, específicamente en su artículo 4, sobre la decisión de realizar o no entrevistas públicas a los jueces en proceso de evaluación, la cual fue propuesta en la primera sesión, el pasado 25 de julio.

Indicó que estos informes estarán publicados en el portal web del CNM, y cada ciudadano podrá ver el desempeño de los jueces y hacer sus observaciones. “Esta evaluación va a corresponder a los informes que anualmente desde 2019 esos jueces mandan a través de la Secretaría a la Consultoría”, dijo Salcedo.

Inicialmente, cinco jueces de la Suprema Corte debían ser evaluados, pero tras la renuncia del magistrado Napoleón Estévez, actual presidente del Tribunal Constitucional, y la decisión del magistrado Blas Fernández de no optar por la reelección, solo tres serán objeto del proceso.

Los jueces que serán evaluados

Los tres jueces que serán evaluados son Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes ya han cumplido siete años en sus cargos.

“Estas observaciones fueron valoradas y examinadas con detenimiento. A partir de mañana, se hará el anuncio público de la aprobación del reglamento modificado y se abrirá un plazo para que la ciudadanía tome conocimiento y haga las observaciones a esos informes que serán colgados en el portal web del Consejo Nacional de la Magistratura”, precisó la magistrada Salcedo.

Ademas del presidente Luis Abinader, quien estuvo representado por Peña, completan la integración del Consejo Nacional de la Magistratura: El presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.