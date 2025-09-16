Arrestan cuatro personas que pirateaban señales de televisión y plataformas de streaming

El Ministerio Público desmanteló una red que se dedicaba a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y servicio de plataformas de streaming.

En los allanamientos, practicados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, fueron apresadas cuatro personas; además, se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos.

Las investigaciones establecieron que los detenidos forman parte de una red de seis imputados, de los cuales cuatro ya habían sido condenados en los Estados Unidos en el año 2017 por hechos similares de piratería digital.

El Ministerio Público adelantó que los integrantes de la red se lucraban con la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas en violación a los derechos de autor.

"La red utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofertando suscripciones ilícitas a nivel nacional e internacional", reseña el comunicado de prensa.

El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, generando millonarias ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero.

Los integrantes de la red enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos sancionados en Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Un equipo de 30 fiscales encabezaron los 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público conjuntamente con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) y la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec).

Trabajan en el caso, también, la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Terrorismo, la Unidad de Investigación Criminal (UIC) y la Fiscalía del Distrito Nacional.

La operación se llevó a cabo en conjunto con miembros del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional.

Además, contó con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).