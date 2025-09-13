Veinte años de prisión para hombre que violó a una niña en Pedro Brand

El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a un hombre acusado de violar sexualmente a una niña de 11 años de edad, en un hecho ocurrido en el sector La Cuaba del municipio Pedro Brand.

Eli Alberto Pere Pereira (o Elialberto Pérez de Jesús Bello) fue condenado luego de que los fiscales Joel Pinales y Vilma Méndez presentaran un sólido cuerpo probatorio que demostró su culpabilidad.

La acusación fue instrumentada por la fiscal investigadora Olivia Sosa.

El estudio psicológico reveló que luego de ser violada en su vivienda, la víctima llegó incluso a intentar autolesionarse, una acción que se pudo evitar a tiempo por su abuela.

El tribunal, presidido por el juez Juan Pablo Ortiz Peguero, declaró al procesado culpable de violar varios artículos del Código Penal dominicano y de la Ley 136-03 del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

La pena deberá ser cumplida en la cárcel La Victoria, ubicada en Santo Domingo Norte, de la provincia Santo Domingo.