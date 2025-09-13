Pariente de uno de los cinco muertos en Santiago aporta pruebas que "compromete" a la PN

Familiares del peluquero abatido en un confuso incidente ocurrido en la avenida Olímpica de Santiago, depositaron ante la Fiscalía, informaciones que, según afirman, comprometen la responsabilidad de varios agentes de la Policía Nacional en el hecho.

José Vladímir Valerio Estévez (El Barbero) perdió la vida junto a otras cinco personas, entre ellas uno de sus clientes.

Rafael Valerio, primo de José Vladímir Valerio Estévez y representante legal de la familia del dueño de la barbería donde ocurrió el incidente, visitó las instalaciones de la Fiscalía de Santiago, donde fue recibido por el fiscal Geraldo Ponce. Allí manifestó la necesidad de que se esclarezca el caso y se restituya el buen nombre del joven peluquero.

El abogado y pariente de la víctima aseguró que tanto la familia como personas cercanas poseen información que contradice la versión oficial.

“Tú sabes que no puedo dar mucha información para no entorpecer, pero hay gente que… ya los mismos policías han dicho que lo tienen identificado, que lo van a dar a conocer”, dijo Rafael Valerio, quien aseguró que la Policía “metió los siete pies en un solo zapato” y que, tres días después, el jefe de la institución ofreció declaraciones que no coinciden con la información que posee el Ministerio Público.

Rafael afirmó que la prioridad de la familia es “limpiar el nombre de Vladímir Valerio Estévez y de la familia” y pidió la intervención de las autoridades superiores, entre ellas el jefe de la Policía, la ministra Faride Raful y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quienes, según dijo, han mostrado interés y se han puesto en contacto con la familia para una posible reunión.

“Todo el mundo sabe, aquí todos sabemos que desde un principio se conoce quiénes son los policías, los nombres, cómo actuaron, por qué actuaron”, señaló.

El familiar cuestionó la actuación de los servicios de inteligencia policial: “¿Por qué no lo detuvieron con la inteligencia en un lugar donde no hubiese personas que pudieran salir heridas? Porque es un servicio de inteligencia”.

Rafael también denunció presuntas prácticas irregulares durante la intervención:

“Por eso se llevaron hasta el letrero de la peluquería… porque están acostumbrados a poner droga y fiscalía ayudándolos también. Recuerde los casos que han pasado anteriormente”.

Afirmó que la familia ha recibido informaciones desde distintas fuentes que pronto serán dadas a conocer.

El primo de la víctima describió a José Vladímir como un joven dedicado a la música y a la peluquería desde la adolescencia.

“Los únicos vicios que él tenía eran la música y la peluquería… las armas de fuego que él ha usado son las máquinas que ellos se llevaron: máquinas de recortar y tijeras, esas son las armas que realmente utilizaba”, dijo, en clara alusión a los instrumentos profesionales del fallecido, que según sostuvo permanecen en la barbería.

Rafael también se refirió a otra víctima mortal del hecho, un joven que intentó huir tras los disparos. Según el familiar, hay testimonios y llamadas de allegados que indican que ese muchacho “aparentemente no estaba ligado” a lo que las autoridades justifican, y que fue ejecutado para evitar “cabezas sueltas”.

La familia anunció que cuenta con un equipo legal y apoyo técnico, incluso de asesores en el extranjero, para recuperar y analizar videos que, según Rafael, fueron borrados o editados.

Mientras tanto, una fuente policial manifestó que varios agentes que participaron en el altercado donde murieron cinco personas están siendo interrogados por orden de sus superiores.

Procuradora

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director general de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal de Santiago para que encabecen directamente las investigaciones en torno a las circunstancias en que cinco hombres fueron abatidos por agentes de la Policía Nacional la tarde del pasado miércoles, en una plaza comercial de La Barranquita.

Reynoso envió una comunicación al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de Persecución, y a la fiscal interina de Santiago, Quirsa Abreu, en la que les solicita realizar las indagatorias correspondientes para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme al resultado de la misma”.

Los fallecidos fueron identificados por la Policía como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), José Vladímir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, quienes murieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital José María Cabral y Báez, de Santiago.