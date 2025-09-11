Diez años de prisión para Omayra Antonia Lugo Cruz, la mujer que agredió sexualmente a niña de 4 años

Un tribunal condenó a 10 años de prisión a Omayra Antonia Lugo Cruz, tras ser declarada culpable de agredir sexualmente a una niña de cuatro años de edad con la que tiene un parentesco de tercer grado de consanguinidad, en un hecho ocurrido en el sector Las Flores de Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

Luego de que se denunciara el caso, la hermana de la procesada, y madre de la víctima, se suicidó junto a la niña.

Dentro de las pruebas aportadas, el Ministerio Público logró incorporar el testimonio de la víctima grabado en cámara Gesell previo a su fallecimiento, ya que, de acuerdo con la acusación, a raíz de la denuncia interpuesta contra Omayra Antonio Lugo Cruz, por los hechos acontecidos en perjuicio de la niña, su madre empezó a recibir presión por parte de familiares.

Esto, a su vez conllevó a que posteriormente en fecha 13 de agosto del año 2024, la mujer se lanzara con su hija de 4 años de edad desde el cuarto piso del edificio donde residían, hecho que provocó la muerte de ambas.

Mujer acusada de violar niña se declara inocente y reclama su libertad Lea también

El tribunal, integrado por las juezas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, tomó la decisión tras acoger el pedimento del Ministerio Público que le otorgó al caso la calificación de violación al artículo 332.1 del Código Penal dominicano y el artículo 396, literales B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), conocido como el Código del Menor.

El órgano acusador, representado por los fiscales litigantes, Eduardo Velásquez, Carlenny Camilo y Cinthia Bonetti, demostró los hechos mediante pruebas materiales contenidas en varios celulares y una memoria USB que la procesada usaba para realizar videollamadas y grabar videos, de donde se sustrajo imágenes y audios de las circunstancias de cómo sucedieron los hechos, en perjuicio de la infante.

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que la procesada cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres, en la provincia San Cristóbal.