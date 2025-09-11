Dictan prisión preventiva a hombre acusado de rociar ácido corrosivo a su expareja en Cristo Rey

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de tortura y barbarie en perjuicio de su expareja, a quien le lanzó ácido corrosivo en todo su cuerpo, hecho ocurrido el pasado 22 de junio.

El tribunal dispuso que el imputado Oscar Eduardo Franco Alcántara, cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) Najayo Hombres, de San Cristóbal.

El tribunal tomó la decisión, tras acoger el pedido de la fiscal Luisa de los Santos, quien litigó el caso investigado por su colega Johanna Taveras, adscrita a la Fiscalía Comunitaria de Cristo Rey. El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana del pasado 22 de junio, en la Avenida Nicolás de Ovando esquina 41.

Durante la audiencia se incorporaron videos y fotografías que muestran el momento en que resultó agredida, así como una memoria USB con grabaciones que captan tanto la agresión como la huida del imputado.

Igualmente, mediante autorización judicial de interceptación telefónica, se comprobó que el acusado realizó llamadas a la víctima horas antes del ataque.

De acuerdo a la acusación el imputado interceptó a la víctima mientras caminaba por la vía pública y acto seguido le lanzó un líquido corrosivo (conocido como plomerito o ácido del diablo) en todo el cuerpo, provocándole quemaduras de primer, segundo y tercer grado en un 24% de su superficie corporal, de acuerdo con el reporte médico.

Tras el ataque, la víctima pidió auxilio a transeúntes, quienes llamaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia a la Unidad de Quemados del Hospital Ney Arias Lora, donde estuvo ingresada por alrededor de dos meses debido a la gravedad de las lesiones, por las cuales aún sigue recibiendo atenciones médicas.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo pruebas testimoniales, médicas y documentales, ya que la víctima había recibido mensajes de amenazas enviados por el imputado desde su teléfono móvil.

El imputado fue arrestado el 11 de julio de 2025 y al momento de su detención portaba un arma de fabricación casera tipo “chilena”, con municiones de diversos calibres, y un teléfono celular.

Durante su arresto, el imputado se resistió y realizó disparos contra los agentes, resultando herido de bala en la pierna derecha.

En el enfrentamiento también resultó herido el sargento de la Policía Nacional Jhonatan Rafael Paula Montero, quien sufrió una fractura cerrada de tibia y peroné derecho, de acuerdo con el diagnóstico médico del Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina.