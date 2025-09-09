Tribunal aplaza audiencia preliminar contra Nazario Mercedes, acusado de asesinar a varias mujeres

El juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Ocoa aplazó este martes la audiencia Preliminar contra el "asesino en serie", Nazario Mercedes, imputado de la muerte de varias mujeres incluyendo a una del Municipio de Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.

El proceso seguido a Mercedes, quien fue trasladado desde la cárcel de Najayo con un aumento de la seguridad, fue aplazado para el 23 de los corrientes porque este día fue que le notificaron la acusación y tiene 5 días para hacer un escrito de reparo a esa acusación, según informó a este medio, el fiscal Ysidro Minyetty, representante del Ministerio Público.

El juez Isael Martinez Guerrero conoció el caso que se ventila en el tribunal por el crimen cometido contra Daylin Darmelin de los Santos Ramírez, en 2022, en el municipio de Rancho Arriba de Ocoa.

Un gran público se observó en el Palacio de Justicia local donde también eran conocidas otras audiencias de fondo contra acusados de la comisión de diferentes hechos delictivos.

La audiencia preliminar es una etapa de la fase intermedia donde el juez evalúa si existen suficientes pruebas y medios de prueba legalmente obtenidos y fundamentados para justificar la apertura de un juicio en contra del imputado.

Mercedes confesó a la policía su participación en múltiples crímenes contra mujeres que datan desde 1995, aunque luego su defensa lo ha negado.

Por su parte, familiares de Daylin Darmelin de los Santos Ramírez reiteraron que esperan se haga justicia.

Entre estos se incluyen a Darlisa de los Santos Ramírez, Angel Dario de los Santos, Leyrin Dariber de los Santos Ramírez y Bilexi Margarita Ramírez Santana.