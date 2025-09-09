Juez concede permiso a Donni Santana, condenado por violación, para impartir clase de Derecho

El Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal concedió un permiso laboral al exdirector del Consejo Nacional de Frontera, Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de prisión por violación sexual de su hijastra menor de edad.

La resolución, emitida por el magistrado José Manuel Arias, el pasado 6 de junio, autoriza la salida temporal de Santana Cuevas del Centro de Privación de Libertad de Azua (CPL Km. 15), para impartir clase en la "Escuela Nacional del Colegio de Abogados (CARD)" y cumplirá la totalidad de su condena el 4 de junio de 2038.

Condiciones impuestas y advertencias del tribunal

El tribunal estableció una serie de condiciones estrictas para el reo, como arresto domiciliario, donde deberá permanecer en su residencia los fines de semana y días feriados.

Comunicarse semanalmente con el tribunal para informar su ubicación y presentarse una vez al mes a firmar un libro de control, y tiene prohibido usar redes sociales para hablar de su caso; debe mantener un "bajo perfil" y, de manera explícita, no puede molestar a la parte querellante ni a sus familiares.

El tribunal advirtió que el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones resultaría en la revocación del permiso y en una orden de captura inmediata.

El juez exhortó a Santana Cuevas a "aprovechar esta segunda oportunidad" para reinsertarse de manera positiva en la sociedad.

La resolución establece que el condenado cumplirá la totalidad de su pena el 4 de junio de 2038, aunque podrá solicitar la libertad condicional a partir de 2028.

Durante la audiencia, los abogados de Santana, Moisés Medina, Manuela Ramírez Orozco y Valentín Medrano Peña, argumentaron que su cliente "cumple con las condiciones exigidas" para el beneficio.

Sin embargo, el Ministerio Público y la parte querellante, representada por el abogado Junior Alcántara de la Oficina de Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), se opusieron firmemente a la medida.

Donni Santana fue sentenciado a 20 años de prisión por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el 12 de noviembre de 2019.

La sentencia fue confirmada por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de diciembre de 2020.

Donni Santana fue destituido como director del Consejo Nacional de Frontera el 14 de mayo de 2020.

Según la acusación del Ministerio Público, Santana abusó sexualmente de su hijastra desde que ella tenía 11 años, aprovechando la ausencia de la madre de la menor.