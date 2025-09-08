Imponen garantía económica a Aquiles Jiménez por difamación e injuria

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timeteo Peguero, impuso medidas de coerción al comunicador Aquiles Jiménez, quien enfrenta acusaciones de difamación e injuria por parte de Alicia Ortega y Fernando Hasbún.

Las medidas impuestas a Jiménez incluyen una garantía económica de 1,500,000 pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.

Según la abogada de Ortega y Hasbún, Yvelia Batista, la querella se interpuso a raíz de publicaciones de Jiménez en redes sociales.

El Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional está a cargo de la investigación.

Las acciones de Aquiles Jiménez están tipificadas y castigadas por los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la República Dominicana.

Jiménez cuenta con un total de 14 querellas por difamación e injuria. Entre los querellantes se encuentran Milagros De Camps Germán, Plaza Lama y Guido Gómez Mazara.

Además de las acusaciones por difamación, Jiménez ha enfrentado otros procesos judiciales, como la reciente solicitud de prisión preventiva por porte ilegal de pertrechos militares por parte del Ministerio Público, aunque un tribunal le impuso presentación periódica en lugar de prisión.