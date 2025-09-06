Dictan 12 meses de prisión preventiva contra dos imputados por la muerte de tres hombres en Herrera

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó 12 meses de prisión preventiva contra dos hombres acusados de causar la muerte de tres personas y herir de gravedad a otra, en un hecho ocurrido el pasado 1 de septiembre, en el sector El Libertador de Herrera.

El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal litigante José Manuel Polanco, demostró que la prisión preventiva era la más idónea a imponer contra los imputados Óscar Enrique Ortega y Óscar Alberto Féliz Marte, logrando la declaratoria de complejidad en el caso.

Durante la audiencia, Polanco explicó que los imputados dispararon contra las víctimas mortales, José Eduardo Ciprián Lebrón (Chuky) y Luis Javier Santana Ascencio, mientras estos se desplazaban en un vehículo tipo jeep.

“José Antonio Ovalle Martínez, al escuchar los disparos, corrió hacia la jeepeta para ver qué ocurría y también fue alcanzado por los proyectiles que le causaron la muerte”, señaló el fiscal.

El expediente, instrumentado por la fiscal Olivia Sosa, indica que en la balacera resultó gravemente herido José Adonis Pérez García, quien debió ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Marcelino Vélez Santana.

Ortega declaró, en presencia de su defensa técnica, que Féliz Marte lo había contactado meses atrás para planificar la muerte de Ciprián Lebrón, a quien habían estado vigilando de cerca.

La Fiscalía también informó que en el hecho participó un hombre identificado únicamente como Miguel, quien se encuentra prófugo de la justicia.

El Ministerio Público calificó las acciones de los imputados como violatorias de varios artículos del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores, el homicidio voluntario y el asesinato en perjuicio de las víctimas. Así como la violación de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas Municiones y Materiales Relacionados.

Por decisión del juez Reyes Rodríguez Rodríguez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, los imputados cumplirán la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, ubicado en la región Este del país.