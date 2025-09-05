Prisión preventiva para líder de red de estafas a ancianos y otros integrantes de presunta banda

Siete de los implicados en la Operación Discovery 3.0, sobre estafa a adultos mayores de Estados Unidos, fueron enviados a prisión preventiva este viernes.

La decisión fue tomada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.

La jueza Yiberty Polanco Herrán acogió en todas sus partes la solicitud del Ministerio Público, al entender que la investigación aportó evidencias convincentes que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

Como lo solicitó mediante instancia el órgano investigador, el tribunal impuso la prisión preventiva, revisable cada tres meses, contra uno de los cabecillas de la red, Bernardo Taveras Vélez, quien cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.

Otro de los cabecillas, Jesús Manuel Castaños Colón, sobre quien el tribunal destacó su activa e importante vinculación con los hechos establecidos por el Ministerio Público, tendrá que cumplir prisión domiciliaria con grilletes electrónicos e impedimento a salir del país, tomando en cuenta razones de salud.

El tribunal, que también destacó la cooperación internacional que el Ministerio Público tuvo con organismos de Estados Unidos, declaró el proceso de tramitación compleja. Además, otorgó al órgano persecutor un plazo de ocho meses para presentar acto conclusivo.

Contra los imputados Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, el tribunal valoró su cooperación en el proceso y ordenó el arresto domiciliario, como lo solicitó el Ministerio Público.

El tribunal también acogió la solicitud de medidas contra Gipsy Pamela Castaños García, a quien le fue impuesta una garantía económica de $500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora.

Sobre el delito de lavado de activos, la jueza reconoció que no se trata solamente de un delito de acción, sino, además de comisión por omisión, por parte de los procesados que no pudieron justificar o establecer el modo en que obtuvieron los recursos referidos en estados financieros.

Los imputados contra quienes el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario, han colaborado con la investigación, admitiendo los hechos, reconociendo y estableciendo la información de terceras personas.

La revisión de todas las medidas impuestas fue fijada para el próximo 28 de noviembre.

El grupo criminal utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.

La investigación que puso en marcha la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.

Con esta acción el Ministerio Público avanza en el combate a los delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.

Al caso también están vinculados Kelvin Bladimir Vásquez Santana e Yliana María Cruz García, cuya audiencia fue aplazada el pasado martes para el próximo 11 de septiembre a los fines de que los abogados estudien el expediente.

Solicitados en extradición

En medio de la Operación Discovery 3.0 también fueron arrestados Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello (Edward Puello).

Estos, durante una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, aceptaron voluntariamente su extradición a los Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.

La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez), a quien le impuso como medida de coerción el cumplimiento de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.