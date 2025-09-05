Incautan más de mil porciones de marihuana y apresan involucrado en La Romana

Un hombre fue apresado al incautarsele más de 1,270 porciones de presunta marihuana durante un allanamiento en el municipio de Villa Hermosa de esta ciudad de La Romana.

El detenido fue identificado como Jesús Rafael Paulino Johnson, de 20 años, quien fue capturado por agentes de la División Provincial de Inteligencia (Dintel), en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Preventiva.

Jesús Rafael Paulino Johnson, detenido.Fuente externa

Durante el operativo en un inmueble de la calle La Leña, las autoridades hallaron 1,272 porciones de la sustancia, con un peso total de 10 libras, y un paquete adicional del mismo material que pesó 7 libras, sumando un total de 17 libras de droga incautada.

Además, fueron incautados elementos utilizados para el fraccionamiento y la venta de la droga: una trituradora, una balanza digital, una tijera, un cuchillo y dos teléfonos móviles.

En el momento de la intervención, el detenido se encontraba en compañía de un individuo identificado como "Olvi", quien logró escapar del lugar.

Tanto el detenido como la evidencia incautada fueron puestos a disposición de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para que continúen con las investigaciones y el proceso legal correspondiente.