Exdiputada Rosa Amalia Pilarte es ingresada a la cárcel de Rafey de Santiago

La exdiputada Rosa Amalia Pilarte López fue remitida al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, para cumplir su condena de cinco años de prisión.

La decisión fue tomada por el juez Manuel Ramón González Espinal, de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega, a solicitud del Ministerio Público.

El juez González Espinal explicó que notificará a la procesada la decisión sobre la ejecución del fallo y el cómputo definitivo de la pena a la brevedad posible.

Pilarte, de 54 años, deberá cumplir la sentencia definitiva por violar la Ley 155-17 sobre lavado de activos.

La condena fue impuesta por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y confirmada por el pleno el 29 de agosto de pasado.