Destacan acuerdo de RD$3,000 millones en caso de Maxy Montilla

El abogado Miguel Valerio, en representación de las empresas distribuidoras de electricidad (EDES), valoró el acuerdo alcanzado con Maxy Montilla, a través del cual el Estado dominicano recuperará más de RD$ 3,000 millones.

Valerio afirmó que este acuerdo sienta un precedente importante, ya que es la primera vez que el Estado logra una recuperación en efectivo de esta magnitud.

"Se rompe un parámetro, lo que demuestra que las actorías civiles son vitales para la presión de los acuerdos y que estos también solucionan los conflictos", declaró el jurista.

Maxy Montilla y sus empresas devolverán más de RD$3,000 millones al Estado tras acuerdo con la Pepca Lea también

Como parte de la defensa civil, el abogado expresó su satisfacción con el resultado, calificándolo como la "única salida posible a un conflicto que no iba a terminar con una recuperación de esa magnitud". Concluyó su declaración resaltando que RD$ 3,000 millones es una cifra muy importante para el Estado.

Detalles del acuerdo judicial

El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue solicitado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

La decisión establece que Montilla Sierra y sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$ 2,000 millones en efectivo a favor del Estado. Además, Montilla deberá pagar una indemnización de RD$ 600 millones a EdeEste, EdeSur y EdeNorte para resarcir los perjuicios causados.

Durante la homologación, las distribuidoras de energía fueron representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE), y asistidas por los abogados Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.

La defensa técnica de Montilla y sus empresas estuvo a cargo de Joaquín Antonio Zapata Martínez y Edward Veras Vargas.