Policía Nacional apresa hombre que sustrajo 11 cabezas de ganado en Hato Mayor

Miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en la provincia Hato Mayor, apresaron a un hombre acusado de sustraer 11 cabezas de ganado, de las cuales siete habían sido reportadas como robadas por un productor de la comunidad Los Hatillos.

La investigación se inició el pasado 27 de agosto, cuando un ciudadano denunció que, mientras se encontraba en su vivienda, recibió una llamada informándole que una de sus vacas estaba en la carretera.

Al acudir al lugar, descubrió que le faltaban siete reses, las cuales desconocidos habrían sustraído de su propiedad, la cual no cuenta con residentes ni vigilantes.

Como resultado de las pesquisas, el 29 de agosto los agentes se trasladaron a una finca ubicada en el kilómetro 3 de Los Hatillos, donde sorprendieron en flagrante delito a Juan Manuel Polanco Ramírez (a) Guiro, de 44 años, residente en la misma zona.

Al momento de su detención, Polanco Ramírez se encontraba trasladando 11 reses, de las cuales siete tenían la estampa “S.A.M.”, correspondiente al ganado denunciado como robado.

Durante el interrogatorio preliminar, el detenido alegó que un tal “Ambiorix” y otro apodado “Jabao” le habían entregado los animales, supuestamente con la intención de que fueran recogidos posteriormente en un camión.

Polanco Ramírez fue puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras la Policía activa la localización de los demás implicados.