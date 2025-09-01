El testimonio de la víctima de abuso sexual de Villa González

La joven de 21 años que fue abusada por seis hombres en el municipio de Villa González, en la provincia Santiago, contó su versión de los hechos al Ministerio Público sobre lo que ocurrió tras salir a un centro de bebidas con una amiga.

La víctima dijo al órgano acusador que aproximadamente a las 9:00 de la noche una conocida, identificada como Nayelis la invita a un colmado. A lo que ambas toman un motoconcho y se dirigen al lugar; al llegar, se sentaron solas en una mesa.

Pidieron un ron, pero comenta que le enviaron otro a la mesa, sin saber quién lo había hecho. Ambas iban al baño por turnos, hasta que la última vez fueron juntas, y 20 minutos después, confiesa que se desmayó.

“Cuando recobro el conocimiento estoy en la puerta de emergencia del hospital, estaba con Nayelis, David, que a él lo he visto, yo estaba parada, al frente, estaba esperando a Nayelis. Ferere, estaba ahí, fue el que me llevó al hospital, estaba al lado mío, andaba en una pasola blanca, lo había visto antes, que él juega basquetbol”, dijo.

Tras esto, la víctima dice recordar que su amiga le dijo que “Ferere”(José Alfonso Rubiera) la iba a llevar a la casa, pero que luego de transitar dos esquinas en una pasola junto al imputado, no recuerda más nada.

Lo único que la víctima recuerda después de haber perdido el conocimiento es haberse despertado en su casa, sin saber quién la llevó ni cómo llegó a su cama.

"Cuando despierto, yo siento que estoy aturdida, con dolor como si me fuera a llevar la regla, dolor de cuerpo, me siento en la cama, tengo dolor abdominal, pero vuelvo y me duermo, como hasta las tres de la tarde, eran la siete de la mañana, cuando me senté, agarre el celular y me volví a dormir”, confesó.

Expresó que tenía varios mensajes de Nayelis, diciéndole que se había puesto agresiva. A las 5:00 de la tarde, Nayelis fue a su casa y le preguntó qué le había pasado, debido a que no habían tomado demasiado.

"Yo conozco a Nayelis, desde toda la vida, pero de tratamos, tratamos una vez en la cancha y luego esa vez cuando pasó eso, yo nunca había salido con ella. Mami si le cuidada el niño para ella trabajar o cuando ella iba a salir de noche", indicó.

Afirmó que a pesar de que los hechos ocurrieron en marzo, se enteró hace unos días cuando una vecina le informó de la situación. Ante esto, viajó a Santo Domingo, y una prima le envía los videos; confiesa que trató de verlos y por eso fue a denunciar.

"No pude verlos, en uno si vi algo, me reconocí, sinceramente no sé cómo me siento, me dio vergüenza, me quería quedar en santo Domingo, pero mami me dijo que tenía que venir, que había que enfrentarlo”, expresó.

Agregó que en el video reconoció a “Ferere”, quien según le explicó su amiga, era quien la iba a llevar a su casa, luego de estar en el hospital. La joven comentó que a las 3:00 de la mañana, cuando su Nayelis a buscar el niño donde la madre de la víctima, le dijo que ella había decido quedarse.

“Ella le dijo a mi mamá que yo me había quedado con mi pareja, yo a él si le avisé que estaba ahí, pero nunca me junté con él. Yo no sé porque Nayelis le dijo eso a mami, porque cuando ella va a buscarme a la casa ella insiste en que yo vaya con ella, sin embargo ella va a las tres de la mañana a buscar el niño, le dice a mami que me quedé con mi pareja y que no quise ir, se va a su casa a dormir, pero al otro día, sabiendo que yo no estaba con mi pareja, tampoco me pregunta donde yo estaba ni como estaba", declaró.

Confesó sentirse en estado de shock o un limbo.

“Mi mamá es quien se ha mantenido hablando y el papá de mi hija, ayer me quitaron el celular, entre ellos dos es que se ha mantenido hablando con los periodista, mami ha rechazado muchas llamadas de periodista, yo no quiero hablar de eso, ni mami tampoco", expresó.