TSA rechaza acción contra cobro de multas y costo grúa por mal estacionamiento

La Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la acción constitucional de amparo colectivo interpuesta por el señor Cirilo de Jesús Guzmán López contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Fideicomiso para la Expansión y Operación de la Red de Paqueos de Uso Público de la República Dominicana (Paqueat RD).

La parte accionante solicitaba declarar inconstitucional y nula la disposición de requerir el pago de la multa y del costo por concepto de grúa para traslado y remoción de los vehículos mal estacionados.

Mediante sentencia de fecha 12 de agosto de 2025, el tribunal consideró que, si bien estima su capacidad como tribunal para conocer de dicha acción de amparo, la rechaza por entender que hay otras vías legales para que el accionante procure el conocimiento de su solicitud, tal como como el procedimiento ordinario de tutela contencioso administrativo.