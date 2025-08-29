La Suprema Corte confirma condena de 5 años contra Rosa Amalia Pilarte, exdiputada del PRM

En una decisión de jurisdicción privilegiada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena de cinco años de prisión contra la exdiputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte, por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La sentencia firmada por el presidente de la Suprema, Henry Molina y los demás integrantes, condena además a la exlegisladora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público contra

La sentencia, emitida este 29 de agosto, rechazó en su totalidad el recurso de casación de la defensa y confirmó la culpabilidad de Pilarte por infracciones a la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Discrepancia financiera y base de la condena

La sentencia destaca que la defensa no pudo refutar las pruebas que demostraron que Pilarte movilizó más de RD$4,400 millones en sus cuentas entre 2003 y 2021, a pesar de haber declarado ingresos por solo RD$16 millones durante ese mismo período.

El tribunal consideró insostenible la discrepancia entre sus ingresos declarados y los movimientos millonarios.

Además, el pleno de la Suprema determinó que Pilarte actuó con pleno conocimiento del origen ilícito de los fondos.

La acusada transfirió múltiples inmuebles a una empresa fachada, Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., siguiendo un patrón de colocación, estratificación e integración típico de las operaciones de lavado de activos.

La Suprema confirmó que la condena se fundamenta en pruebas suficientes e indicios razonables presentados durante el juicio.

La sentencia incluye el pago de las costas procesales y será notificada a las partes y al Tribunal de Ejecución de la Pena de La Vega para su cumplimiento.

En la audiencia, la Procuraduría General de la República había pedido que se confirme la sentencia que le fue impuesta, mientras que sus abogados habían pedido que fuera anulada la sentencia recurrida en casación.

Ahora con la nueva Ley de Casación, las decisiones del pleno de la Suprema Recuerda se publican y no se le da lectura como anteriormente se hacía.

Cabe destacar que la Segunda Sala Penal de la Suprema, condenó además a la exlegisladora al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público y que la pena impuesta fuera cumplida en el centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.

Además, ese tribunal ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de varios inmuebles ubicados en La Vega, entre ellos un terreno un inmueble de 728.11 metros cuadrados.

Otro inmueble de 811.45 metros cuadrados, otro inmueble de 682.50 metros cuadrados; un inmueble 1492.42 metros cuadrados; parcela #11 con una extensión de 28,273 metros cuadrado.

También un local comercial con una extensión 35.75 metros cuadrados; inmueble identificado como comunidad funcional B1, de una extensión 46.86 metros cuadrados, entre otros.

El Ministerio Público había pedido a la Sala Penal de la Suprema que Rosa Pilarte fuera sentenciada a 10 años de prisión.