Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Justicia

COMPROMISO HISTóRICO

Líderes de la región asumen compromiso histórico para impulsar la justicia abierta

Este compromiso, sellado durante la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, busca fortalecer la democracia y la transparencia en el sector judicial de la región.

Parte de los líderes del sector judicial de 21 países de la región que participaron en la Conferencia.

Parte de los líderes del sector judicial de 21 países de la región que participaron en la Conferencia.LISTIN DIARIO

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

Líderes del sector judicial de 21 países de América Latina y el Caribe, junto con representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, firmaron la Declaración de Santo Domingo.

Este compromiso histórico, sellado durante la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, busca fortalecer la democracia y la transparencia en el sector judicial de la región.

A través de esta declaración, los firmantes se comprometieron a promover la adopción de políticas, estrategias y programas de justicia abierta en las instituciones judiciales.

Estas iniciativas, que se implementarán a nivel nacional, subnacional y comunitario, contarán con metas, indicadores y presupuestos claros, y se elaborarán de manera participativa e inclusiva.

El objetivo es fortalecer la capacidad de los sistemas judiciales para diseñar y ejecutar estas políticas.

Entre los puntos clave de la declaración, se destacan los siguientes compromisos:

Promover marcos normativos y políticas públicas que faciliten reformas de justicia abierta, con sus correspondientes asignaciones presupuestarias.

Obtener recursos humanos, financieros y técnicos —tanto internos como de cooperación internacional— para proyectos innovadores en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.

Fomentar la co-creación de iniciativas con organizaciones de la sociedad civil y la academia.

Medir y difundir el progreso de las políticas de justicia abierta mediante indicadores comparables, evaluaciones independientes e informes periódicos en formatos abiertos.

Generar y difundir conocimiento técnico para respaldar la implementación de reformas basadas en evidencia.

Fortalecer la participación de instituciones judiciales y de la sociedad civil en los espacios de co-creación de justicia abierta, dentro del marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Finalmente, los compromisos asumidos incluyen la inclusión de la perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad.

Los programas de justicia abierta deberán incorporar enfoques que atiendan las necesidades de mujeres, la población LGBTIQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, víctimas, adultos mayores, jóvenes, migrantes y otros grupos históricamente marginados.

Tags relacionados