Líderes de la región asumen compromiso histórico para impulsar la justicia abierta

Líderes del sector judicial de 21 países de América Latina y el Caribe, junto con representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, firmaron la Declaración de Santo Domingo.

Este compromiso histórico, sellado durante la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, busca fortalecer la democracia y la transparencia en el sector judicial de la región.

A través de esta declaración, los firmantes se comprometieron a promover la adopción de políticas, estrategias y programas de justicia abierta en las instituciones judiciales.

Estas iniciativas, que se implementarán a nivel nacional, subnacional y comunitario, contarán con metas, indicadores y presupuestos claros, y se elaborarán de manera participativa e inclusiva.

El objetivo es fortalecer la capacidad de los sistemas judiciales para diseñar y ejecutar estas políticas.

Entre los puntos clave de la declaración, se destacan los siguientes compromisos:

Promover marcos normativos y políticas públicas que faciliten reformas de justicia abierta, con sus correspondientes asignaciones presupuestarias.

Obtener recursos humanos, financieros y técnicos —tanto internos como de cooperación internacional— para proyectos innovadores en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.

Fomentar la co-creación de iniciativas con organizaciones de la sociedad civil y la academia.

Medir y difundir el progreso de las políticas de justicia abierta mediante indicadores comparables, evaluaciones independientes e informes periódicos en formatos abiertos.

Generar y difundir conocimiento técnico para respaldar la implementación de reformas basadas en evidencia.

Fortalecer la participación de instituciones judiciales y de la sociedad civil en los espacios de co-creación de justicia abierta, dentro del marco de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Finalmente, los compromisos asumidos incluyen la inclusión de la perspectiva de igualdad de género e interseccionalidad.

Los programas de justicia abierta deberán incorporar enfoques que atiendan las necesidades de mujeres, la población LGBTIQ+, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidad, víctimas, adultos mayores, jóvenes, migrantes y otros grupos históricamente marginados.