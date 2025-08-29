Corte anula sentecia extinguía proceso de Antonio Carbone y ordena nuevo juicio

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la sentencia que declaraba extinguida la acción penal a favor del empresario italo-canadiense Antonio Carbone, acusado del intento de asesinato del exgerente de Dream Casinos, Fernando Báez Guerrero, en 2014.

En ese sentido, el tribunal ordenó la celebración de un nuevo juicio para que Carbone sea procesado por el mismo Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que emitió la sentencia, pero con diferente jueces.

El tribunal presidido por Doris Josefina Pujols Ortiz e integrado por Rafael Báez García y Daisy Indhira Montás Pimentel, tomaron la decision, tras acoger los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y los abogados de la defensa de Báez Guerrero, doctores Rafael Suárez Pérez, César Antonio García y Edwin Acosta.

"Esta sala de la corte, obrando por propia autoridad y contrario imperio, anula en todas sus partes la sentencia penal, mediante la cual se declaró la extinción de la acción penal a favor del ciudadano Antonio Carbone; y, en consecuencia, revoca la decisión impugnada", aducen los jueces en su decisión.

Cabe destacar que el 4 de febrero de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado había dispuesto la extinción de la acción penal a favor de Carbone.

Carbone está acusado de causar la explosión del vehículo de Báez Guerrero en 2014 y según este un auto de colección marca Jaguar, salvó su vida por un "ligero cambio de rutina" que hizo ese día, ya que solía quedarse en el interior del vehículo un tiempo más, pero en esa ocasión salió de inmediato y minutos después se escuchó la explosión.

Anteriormente, Carbone había sido condenado a 20 años de prisión por este hecho, hasta que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción penal del caso el 4 de febrero de este año.