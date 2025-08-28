Arrestan a la pareja de uno de los imputados en red de fraude informático a ancianos

El Ministerio Público informó que arrestó a la imputada Yliana María Cruz García, pareja sentimental y acusada de testaferro de Oscar Manuel Castaños García, arrestado en el marco de la Operación Discovery 3.0.

Castaños García es solicitada en extradición por Estados Unidos por su vinculación a la estructura criminal que cometió fraude informático en perjuicio de ciudadanos de esa nación en edad de retiro.

Contra Cruz García fue ejecutada una orden judicial de arresto el miércoles cuando acudió, junto a su abogado, al Palacio de Justicia de Santiago para conocer el expediente.

La imputada administra la financiera Invermeg junto a su cuñada Gipsy Pamela Castaños Colón, también arrestada el pasado 19 de agosto cuando salía de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conoció el proceso de solicitud de extradición de su hermano Oscar Manuel Castaños García.

Oscar Manuel Castaños García (también identificado como Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García Castaño) aceptó de manera voluntaria su extradición a esa nación.

Ahora suman 3 los arrestados tras los allanamientos del 12 de agosto en el transcurso de los cuales fue apresado un primer grupo de 6 personas.

Además, se imputaron también 5 personas jurídicas vinculadas al grupo criminal que utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.