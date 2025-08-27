Tribunal de Ocoa condena seis imputados por cortes de árboles y uno por contaminación sónica

El tribunal de San José de Ocoa impuso condena para seis personas imputadas de corte y destrucción de árboles en zonas de Rancho Arriba, Mahoma y Loma Los Novillos de Yuna y otra por contaminación sónica.

El procurador fiscal de Medio Ambiente, Ramón Calderón, señaló que a los imputados se les impuso condenas económicas, y también prisión suspendida mediante penal abreviado.

"Son condenas ejemplificadoras que ha otorgado el juez de la Instrucción de San José de Ocoa, que van a repercutir en contra de los deforestadores que hay", manifestó Calderón.

Indicó que los cortes y destrucción de los árboles ocurrieron en áreas prohibidas.

"Somos soldados del país y estamos compelidos a perseguir todos los delitos ambientales que se cometan en la provincia. Vamos a seguir procesando a todos los infractores", concluyó el procurador fiscal del Ministerio de Medio Ambiente.