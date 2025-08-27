Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Justicia

Tribunal de Ocoa condena seis imputados por cortes de árboles y uno por contaminación sónica

El procurador fiscal de Medio Ambiente, Licenciado Ramón Calderón, señaló que a los imputados se les impuso condenas económicas, y también prisión suspendida mediante penal abreviado.

Corte de árboles en zonas de Rancho Arriba, Mahoma.Willy Ortiz LD

Willy OrtízSan José de Ocoa, RD 

El tribunal de San José de Ocoa impuso condena para seis personas imputadas de corte y destrucción de árboles en zonas de Rancho Arriba, Mahoma y Loma Los Novillos de Yuna y otra por contaminación sónica.

El procurador fiscal de Medio Ambiente, Ramón Calderón, señaló que a los imputados se les impuso condenas económicas, y también prisión suspendida mediante penal abreviado.

"Son condenas ejemplificadoras que ha otorgado el juez de la Instrucción de San José de Ocoa, que van a repercutir en contra de los deforestadores que hay", manifestó Calderón.

Indicó que los cortes y destrucción de los árboles ocurrieron en áreas prohibidas.

"Somos soldados del país y estamos compelidos a perseguir todos los delitos ambientales que se cometan en la provincia. Vamos a seguir procesando a todos los infractores", concluyó el procurador fiscal del Ministerio de Medio Ambiente.

