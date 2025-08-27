Corte se reserva fallo de si ratifica condena contra Ambiorix Nepomuceno por caso Paola Languasco

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ha dejado en estado de fallo el recurso de casación interpuesto por Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, quien busca la anulación de la condena de 20 años de prisión que le fue impuesta por la muerte de la abogada Paola Languasco en 2015.

El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por Nancy Salcedo y María Garabito, luego de escuchar las conclusiones de las partes, anunció que dará a conocer su decisión en una próxima audiencia.

En la audiencia, el Ministerio Público solicitó al tribunal ratificar la condena en contra de Nepomuceno Rodríguez, mientras que su defensa pedía la anulación de la sentencia, alegando que los elementos probatorios presentados no sustentan la pena impuesta a su representado.

El recurso de casación fue presentado contra la decisión de la Corte de Apelación, que ratificó la sentencia inicial del Primer Tribunal Colegiado de Santiago, quien además lo condeno al pago de una indemnización de 10 millones de pesos a favor de la familia de la víctima.

El crimen que conmocionó al país

El asesinato de Paola Languasco, un caso que conmocionó a la población dominicana, ocurrió en 2015.

La abogada de Puerto Plata, quien había viajado a Santiago para reunirse con Nepomuceno Rodríguez, fue encontrada 19 días después de su desaparición en una alcantarilla del residencial Los Jardines del Norte.

La autopsia reveló que el cuerpo de Languasco presentaba signos de tortura y violencia, incluyendo fracturas en un brazo y las costillas, además de dos impactos de bala.

Historial de fuga del condenado

Tras la desaparición de la jurista, Ambiorix Nepomuceno Rodríguez huyó del país y se refugió en España, donde fue arrestado y procesado por tráfico de sustancias ilícitas.

A pesar de ser investigado en su país por el crimen de Languasco, fue favorecido con un permiso de salida en España, el cual aprovechó para escapar. Días después, agentes de la Europol lo recapturaron en Alemania y lo enviaron de regreso a España.

Tras cumplir una condena de tres años por narcotráfico, Ambiorix fue finalmente extraditado a la República Dominicana en noviembre de 2019, donde ha sido procesado por el crimen de Paola Languasco desde entonces.

Otros condenados por el caso

Por el asesinato de la abogada, también fueron condenados a 20 años de prisión Cristino Antonio Mármol y Lariel Alejandro Pichardo Marte. Ambos fueron hallados culpables de asociación de malhechores y complicidad con Ambiorix Nepomuceno Rodríguez.