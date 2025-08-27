Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva contra hombre que descuartizó hermana en Valverde

El Ministerio Público un año de prisión preventiva, como medida de coerción contra un hombre que descuartizó a su hermana tras sostener una discusión, luego de que acudiera a la vivienda de la víctima en el sector Los Restauradores, del municipio Mao, en la provincia Valverde.

Juan José Guerrero Quezada, de 33 años de edad, le ocasionó la muerte a su hermana Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35 años.

En la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público indica que luego de cometer el hecho, el imputado introdujo parte del cuerpo en cubetas y en una olla que entró en el horno de una estufa con la intención de cremarlo.

Los restos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con fines de autopsia judicial.

Luego de cometer el hecho alrededor de las 11:00 de la noche, Guerrero Quezada se marchó del lugar, llevando consigo documentos personales de la hermana y un teléfono celular, así como la llave de su apartamento y de una pasola, además con periquitos.

Detalla la instancia, que el imputado después procedió a vender el celular de la víctima por mil pesos. También, vendió los periquitos a una veterinaria de la zona.

Indica que ayer el imputado fue cuatro veces a la vivienda de la víctima. La cuarta vez fingió haber encontrado el cuerpo sin vida con un estruendoso grito escuchado por vecinos del lugar, quienes, se apersonaron al apartamento, donde encontraron el cuerpo de la joven mutilado y de inmediato procedieron a dar aviso al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Guerrero Quezada luego fue arrestado y sometido a la acción de la justicia.

La instancia fue presentada por los procuradores fiscales de Valverde Víctor Manuel Mejía (titular) y Domingo Tejada, quienes otorgaron al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 303 y 309-2 del Código Penal dominicano.

La solicitud de prisión preventiva a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Valverde fue depositada la tarde de este miércoles, siendo fijada la audiencia para este 28 de agosto.