10 años de prisión para hombre que traficó 33 inmigrantes indocumentados

Un tribunal del distrito judicial de Santiago condenó a 10 años de prisión a un hombre que traficó a 33 inmigrantes indocumentados, incluyendo varios hombres, mujeres y niños.

La sentencia establece que Wander Lorenzo González Inoa deberá además pagar una multa de 150 salarios mínimos y ordena el decomiso de los elementos materiales que les fueron ocupados durante el proceso.

González Inoa deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en la provincia Santiago.

El 19 de abril de 2023, el ahora condenado fue arrestado por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) que realizaban labores de supervisión en el distrito municipal La Canela, del municipio Santiago de los Caballeros, provincia Santiago, cuando transportaba a los extranjeros, de nacionalidad haitiana, a bordo de un vehículo de su propiedad, tipo camión volteo. Los indocumentados se encontraban en la parte trasera del camión cubiertos con una lona.

Tras su arresto se le ocuparon 44 mil pesos en efectivo y un teléfono Iphone 12, que formaron parte de las pruebas materiales aportadas por el órgano acusador en el proceso.

El MP demostró al tribunal con diversas pruebas que las personas transportadas por González Inoa no poseían ningún tipo de documentos de identidad ni migratorios. También, probó que el grupo fue deportado hacia su país de origen por su condición migratoria irregular.

El MP de Santiago aportó al tribunal pruebas fehacientes que demostraron la responsabilidad penal del procesado y que sirvieron de base a la sentencia condenatoria.

La investigación del caso fue realizada por el fiscal Juan Osvaldo García, director del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago.

Mientras que la litigación estuvo a cargo de la fiscal de ese distrito judicial Yarily Toribio, quien demostró los hechos con distintas pruebas materiales, documentales, ilustrativas y testimoniales.

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) en este caso ofreció acompañamiento a la Fiscalía de Santiago en procura de lograr la correcta aplicación de la ley.

Los jueces Claribel Mateo, Gladis Rodríguez Santos y Juan Carlos Colón, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, dictaron la sentencia al validar las pruebas que demostraron la acusación del Ministerio Público.

González Inoa fue condenado por violar el artículo 1, letras B, F y G, y el artículo 2 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en perjuicio del Estado dominicano.