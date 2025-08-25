Hombre acusado de asesinar a su hijo en Los Guandules: “Dios me decía que haga su palabra”

El hombre acusado de la muerte de su hijo de un año y ocho meses, en el sector de Gualey, del Distrito Nacional, fue trasladado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Dionys Anderson Zabala Reyes, acusado de asfixiar a su hijo, fue trasladado por agentes de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim). Antes, el acusado fue evaluado por el médico legista de la Fiscalía.

A su salida del médico legista, fue entrevistado por periodistas que cubren la fuente judicial. Sus respuestas no tenían sentido, lo que sugería una posible enfermedad mental.

Al ser abordado por los reporteros de porque cometió el hecho, el joven Zabala decía que cumplía con un mandato que “Dios le decía”.

“Me decía que haga su palabra, eso es lo que hay que hacer”, expresó Zabala.

Luego, agentes del Dicrim llevaron a Zabala Reyes a la cárcel preventiva en Ciudad Nueva, donde esperará la medida de coerción.

Los fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía del Distrito Nacional, están preparando la solicitud de prisión preventiva.

Durante la fase inicial del proceso, se recopilaron evidencias en la escena del crimen y se entrevistó a varios familiares, quienes señalaron que Zabala Reyes había mostrado un comportamiento inusual en los últimos días.