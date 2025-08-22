Camacho espera que jueces impongan sanciones “ejemplares” en casos de corrupción

El procurador adjunto Wilson Camacho, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, afirmó que el caso de la Operación Antipulpo ha logrado 29 condenas, incluyendo al líder de la estructura.

Destacó la importancia de estas sentencias para que el país avance en la erradicación de la impunidad.

“Este proceso ha generado al menos 29 condenas. Como fiscal, siempre he sido franco y no dejaré de serlo ahora: quería un poco más. Pero eso no significa que no hayamos logrado mucho”, dijo Camacho en una entrevista con el periodista Fausto Rosario Adames, con motivo del décimo aniversario del canal Acento TV.

Camacho aseguró que el Ministerio Público probó todos los delitos imputados en la acusación, como el soborno, la estafa contra el Estado, la falsificación de documentos y el lavado de activos.

“Es un hecho que se cometieron actos de corrupción; eso no está en discusión. Nosotros, que tenemos la obligación y la carga de la prueba, cumplimos con nuestra parte”, enfatizó.

El procurador adjunto valoró que el tribunal haya mantenido la responsabilidad del principal acusado, Juan Alexis Medina Sánchez, quien aprovechó su influencia como hermano del entonces presidente para cometer los delitos.

“Haciendo una visión forense al proceso, el núcleo central de este entramado de corrupción recibió una condena”, señaló, y recordó que las acciones de Medina Sánchez afectaron a entidades como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional y las distribuidoras eléctricas.

El Ministerio Público apelará la sentencia, cuya lectura se ha programado para el 25 de septiembre. Camacho expresó: “Lo que esperamos es que el sistema de justicia sea coherente con los hechos probados, con las pruebas presentadas y con el daño causado. Y el daño causado solo permite, en derecho, un aumento de la pena”.

Camacho confía en que las pruebas aportadas por los fiscales son tan contundentes que evitan que los implicados se escapen y garantizan que los procesos por corrupción terminen en condena.

“No dejamos una sola afirmación sin prueba. Cada afirmación que hacemos en el proceso la respaldamos con una prueba”, destacó.

A partir de 2020, con la llegada de la hoy procuradora Yeni Berenice Reynoso, el Ministerio Público decidió cambiar la metodología y perseguir estructuras completas. “Esto hace que los casos sean más grandes en personas y en la cantidad de información que se maneja”, agregó.

Aunque reconoció que “los tribunales han sido tímidos” al imponer sanciones en casos de corrupción, Camacho confía en que estos asumirán su rol en la lucha contra la impunidad en la República Dominicana.

“Nosotros no pretendemos que los jueces nos ayuden ni que se vulnere el debido proceso. Queremos que el proceso se lleve correctamente, pero una vez que el hecho está probado, la sanción debe ser ejemplar”, insistió.

Para concluir, Camacho envió un mensaje a los funcionarios: “Tienen que comportarse correctamente y cuidar el interés público o habrá una sanción ejemplar”.