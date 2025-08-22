Arrestan a dos hombres vinculados al abuso sexual de una menor en San Francisco de Macorís

El Ministerio Público arrestó este viernes, mediante orden judicial, a dos hombres que, junto a tres menores de edad, presuntamente abusaron sexualmente de una adolescente en la comunidad Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Randy Batista y Brahian Sterlin Liriano, de 18 y 19 años respectivamente, fueron arrestados en dicha comunidad por su vinculación al hecho delictivo contra la joven de 13 años, cuyo nombre se omite para proteger su identidad.

Las investigaciones indican que el suceso ocurrió el pasado 13 de agosto en la casa de una amiga de la víctima, donde también se encontraban otras niñas y adolescentes de entre 11 y 15 años.

Según se ha determinado, los imputados les suministraron sustancias narcóticas a las jóvenes.

De acuerdo con el expediente, la adolescente agredida perdió el conocimiento, momento que los imputados aprovecharon para cometer el abuso sexual en la madrugada de ese día.

Las evidencias establecen que, mientras la víctima perdía el conocimiento, Brahian Sterlin Liriano se aprovechó para tocarla. Cuando la joven despertó, se encontraba en la casa de él y sus cuatro amigos, ahora imputados.

Como resultado de los hechos, la víctima tuvo que ser atendida en un hospital de la zona.

La fiscal titular del Distrito Judicial de Duarte, Smaily Rodríguez, adelantó que las diligencias investigativas avanzan para proceder con el sometimiento a la justicia de todos los involucrados.

El hecho fue denunciado el pasado 13 de agosto, alrededor de las 11:20 de la mañana, ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Judicial de Duarte, que coordina la fiscal Sandra Sierra Difó.

Debido a la gravedad de los hechos denunciados y la falta de arraigo de los imputados para presentarse a los actos del procedimiento, el Ministerio Público solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís que se les imponga la prisión preventiva como medida de coerción.

La orden de arresto contra los involucrados se solicitó al obtenerse suficientes evidencias que los vinculan con el hecho, el cual constituye una violación del artículo 396-C del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que sanciona el abuso sexual.