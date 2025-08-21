Auditoría valora la gestión de Macarrulla

Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a los años de gestión de Lisandro Macarrulla como ministro de la Presidencia arrojó que no hubo ninguna irregularidad y que los estados de cuenta fueron manejados conforme a las leyes y normativas del sector gubernamental.

La Cámara de Cuentas emitió una opinión “sin salvedades” tras auditar los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de la Presidencia (Minpre) correspondientes al período del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

El dictamen de los auditores confirma que “los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de la Presidencia presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, los ingresos recibidos y los desembolsos realizados durante el período auditado”.

Esto significa que los recursos fueron administrados en conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, su reglamento y el Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público.

La auditoría, realizada bajo las Normas de Auditoría Gubernamental y firmada por Fabio Roa, director de Auditoría, y Enlly Caridad Santos Ureña, supervisora de grupos de auditoría, garantiza la confiabilidad de la información financiera presentada por la institución en los años evaluados.

De igual forma, el informe legal complementario concluye que no se evidencian elementos identificables que representen indicios de responsabilidades administrativas, civiles o penales, estableciendo que las operaciones y actuaciones de los funcionarios del Minpre se desarrollaron dentro del marco legal vigente.

“Se puede concluir que no se evidencian elementos identificables que representen indicios de ninguna de las responsabilidades establecidas en los artículos 47, 48, 49 y 54 de la Ley 10-04, del 20 de enero de 2004, conforme los resultados del informe de auditoría practicada a las informaciones”.