Aplazan medida de coerción a seis implicados en Operación Discovery 3.0

La Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago aplazo el conocimiento de la medida de coerción a seis implicados en la Operación Discovery 3.0 acusados de estafa cibernética.

La jueza Yiberty Polanco , quien tiene a cargo el conocimiento de la medida a los seis implicados, tomó la decisión de aplazar la audiencia para este lunes 25, con la finalidad de que el Ministerio Público conozca los presupuestos probatorios de cada imputado.

Ángel Rodríguez Cabrera, abogado de dos imputados en el caso sostuvo que, la jueza Polanco tomó esta decisión para "darle garantía procesal a la medida", dijo en lo concerniente a su cliente, si estaban completos para conocer dicha medida.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago presentaron acusación en contra de los siguientes implicados:

Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña.

Mientras que, el abogado Nelson Peralta, representante legal de varios imputado en el caso, explicó que aprovechó la ocasión para solicitarle al tribunal la inclusión de dos personas más que forman parte del mismo expediente.

El expediente incluye a Gipsy Castaños García, hermana de Oscar Manuel Castaños García, identificado por la procuraduría como el cabecilla de la operación, quien está pedido en extradición por las autoridades estadounidenses.

El abogado Peralta indicó que, para ganar tiempo, pidió la inclusión en la medida a Gipsy Castaños, para que el lunes 25 cuando está fijada la coerción, ya conocer el fondo de la misma.

Mientras que, el representante del MP, el fiscal Claudio Cordero, explicó que, otros implicados en esta operación se encuentran prófugos y serán incluidos en el expediente.

Dijo que es un tema con autonomía de lavado de activo, con diferentes características, cada uno de los seis imputados tiene diferentes funciones en la estructura.

La medida de coerción en Santiago fue presentada por el procurador adjunto, Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Quirsa Abreu, fiscal titular interina de la Fiscalía de Santiago, junto a los fiscales Claudio Cordero y Joanna García.

En la Suprema el proceso lo lleva el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio Público, y la procuradora fiscal Elvira Rodríguez.

El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada “Estafa de los abuelos”.

La estructura utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de personas de avanzada edad.

La investigación que puso en marcha la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.

Con esta acción el Ministerio Público avanza en el combate a los delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.