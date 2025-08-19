Suprema Corte planea propuesta para agilizar procesos de deslinde y regularización parcelaria

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia puso en consulta pública una propuesta para modificar la resolución número 790-2022, que establece el Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde.

El objetivo de esta iniciativa es optimizar, simplificar y agilizar los trámites para resolver casos que no presenten conflictos de derechos, fortaleciendo así el sistema inmobiliario del país.

El secretario general de la Suprema, César García Lucas, explicó que la propuesta se basa en las facultades que le otorgan la Constitución y la Ley número 108-05 de Registro Inmobiliario.

Consideró que la modificación propuesta busca preservar el deslinde como una herramienta legal para casos contenciosos que requieran la intervención de los tribunales.

Señaló que los cambios se centran en los artículos 5, 8 y 9 del reglamento vigente, redefiniendo las condiciones esenciales de la regularización parcelaria y consolidando los aspectos que deben ser verificados por las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales y los Registros de Títulos.

Con esta acción, García Lucas sostiene que la Suprema Corte reafirma su compromiso con la mejora continua de la Jurisdicción Inmobiliaria y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en materia de propiedad.

“En cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley sobre Derechos de las Personas, la Suprema invita a ciudadanos, abogados, profesionales y entidades a enviar sus observaciones y comentarios”, acotó el secretario general.

Manifestó que las personas interesadas pueden remitir sus consideraciones al correo electrónico: consultapublicascj@poderjudicial.gob.do desde el martes 19 de agosto hasta el lunes 29 de septiembre de 2025.