"Mi hijo nunca ha sido un ladrón": Familiares denuncian que joven fue arrestado "erróneamente"

Familiares y amigos de Vidal Antonio Rosario, de 20 años, señalaron que su pariente fue arrestado "erróneamente" por la Policía Nacional.

Vidal, quien trabaja en una tapicería de su comunidad en Guachupita, fue detenido el pasado miércoles 13 de agosto en un colmado, cuando se dirigía a llevarle pañales, de adulto, a su bisabuela.

Su madre, Gloria Rosario, explicó que el arresto se produjo "sin orden" judicial y que la única justificación de las autoridades fue que al joven lo conocen en el barrio con el apodo de “Mello”.

Según sus familiares la confusión surge a raíz de que en el sector Los Frailes, el pasado 28 de junio un grupo de hombres asaltó al policía Dian Antonio de Peña y lo despojó de su arma de reglamento.

Entre los involucrados se mencionaba a un joven apodado “Mello”; sin embargo, según familiares en Guachupita, existen varios mellizos con ese sobrenombre, lo que provocó que su hijo fuera vinculado de manera errónea al caso.

La madre del joven, negó que su hijo tenga relación con el atraco.

“¿Cómo puede ser una misma persona estar en dos lugares al mismo tiempo?”, cuestionó al señalar que la noche del hecho Vidal estaba en su habitación y mostró las conversaciones de él con su novia en las horas del asalto.

“Me lo están acusando de un robo que él no cometió. Mi papá y nosotros lo hemos educado con valores. Nunca le ha puesto la mano a lo ajeno, no son delincuentes. Están estudiando, terminando el cuarto para engancharse”, dijo la mujer, al explicar que el sueño de Vidal es ser militar.

“Mi hijo nunca ha sido ladrón. Somos una familia seria y honrada, pobre, pero con mucho criterio y mucha vergüenza”, insistió Rosario.

La madre relató que, junto a su familia, investigaron por su cuenta el atraco y dieron con la identificación del verdadero sospechoso: otro joven apodado “Mello” y también conocido como “Chochó”, quien murió hace un mes en una riña en el mismo sector.

Abuelo, madre y detrás el hermano mellizo de Vidal.Jorge Martínez

Cuando acudió a la Fiscalía de Santo Domingo Este para indagar por su hijo, la mujer mostró al demandante, el propio policía asaltado, fotografías de “Chochó”.

“Cuando estamos hablando, le enseño la foto. Se muerde los labios y me dice: ‘¿Usted me puede enseñar otra?’. Le paso otra y le dice a la abogada de él: ‘Sí, fue esa de la foto’”, relató Rosario.

La familia denunció además que el policía Antonio de Peña les exigió dinero a cambio de retirar la querella.

Primero, 300 mil pesos, y luego, en otro encuentro en la Fiscalía, al menos 100 mil. “¿Cómo va a ser que voy a pagar por algo que mi hijo no ha hecho, porque mi hijo no es ladrón?”, respondió la madre. Según su versión, el agente le contestó: “Ah, pues yo no sé quién me va a pagar mi pistola”.

Otro hecho que denuncian los familiares es que Vidal nunca fue informado de los cargos en su contra al momento del arresto. “Cuando pude verlo lo primero que me preguntó fue: ‘¿De qué me están acusando?’. Y nunca lo supo hasta que yo se lo dije”, contó la madre.