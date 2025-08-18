TSE pospone audiencias sobre resoluciones de la JCE y amparo contra Partido Justicia Social

El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó para el 1 de septiembre el conocimiento de dos audiencias sobre un recurso contencioso electoral de extrema urgencia contra las resoluciones 15-2025 y 16-2025 de la Junta Central Electoral (JCE) y una solicitud de medida cautelar de extrema urgencia.

El tribunal tomó la decisión a los fines de otorgar a los accionantes el "tiempo necesario" para citar o convocar a las partes a las que no pudo citar para las audiencias programadas para este lunes 18 de agosto.

El recurso contencioso electoral de extrema urgencia y la solicitud de adopción de medida cautelar fueron interpuestos por los partidos Justicia Social (PJS), Unidad Nacional (PUN) y Opción Democrática (OD), contra la Junta Central Electoral (JCE), emitidas el pasado 3 de julio.

Aplazamiento hasta el 25 de agosto

La Alta Corte también fijó para el 25 de agosto de 2025 el conocimiento de la audiencia de una acción de amparo presentada por Rubén Darío Rodríguez Beato contra el Partido Justicia Social (PJS), que preside Julio César Valentín Jiminián.

La acción de amparo alega la violación de derechos fundamentales, falta de transparencia en el manejo de fondos públicos y el desconocimiento de la democracia interna del partido.