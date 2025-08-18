Aplazan para el 2 de septiembre el juicio preliminar a mujer acusada de decapitar a su hija

La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este aplazó para el 2 de septiembre el conocimiento del juicio preliminar en contra de una mujer acusada de decapitar a su hija de 6 años en el sector Hainamosa, de Santo Domingo Este, hace aproximadamente un año.

La magistrada Mary Berenita Gómez Jiménez, quien también tenía pautado un procedimiento especial de inimputabilidad a Ana Josefa García Cuello, se vio también en la imposibilidad de conocer la audiencia debido a que la misma no fue trasladada al tribunal.

El abogado de la imputada, Joanquicito Bocio, se quejó de que los agentes penitenciarios pertenecientes Los Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) no trasladarán a su cliente desde la cárcel de Najayo, donde se encuentra recluida cumpliendo prisión preventiva.

El mismo dijo esperar que para la próxima audiencia el tribunal conozca al menos la audiencia especial sobre inimputabilidad, que busca que se declare no ser procesada penalmente a la acusada.

Bocio sostuvo que sometió a la jueza un peritaje sobre la condición de salud mental de la acusada, que es esquizofrenia paranoide, la cual, según dicen, padece desde que era niña y se pensaba que había superado después de casarse.

Por igual explicó que la solicitud busca que García Cuello sea declarada inimputable, alegando que padece trastornos mentales y debe ser enviada a un centro de salud especializado.

“El cuadro clínico que presenta es de esquizofrenia aguda con rasgos paranoides, y su condición de salud empeora cada día mientras permanece en Najayo-Mujeres”, afirmó el profesional del derecho.

Someten a evaluación psiquiátrica mujer acusada de decapitar a su hija de seis años Lea también

Cabe destacar que el juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso prisión preventiva a García Cuello, médico de profesión y miembro del Ejército de la República Dominicana, quien fuera apresada en flagrante delito el 15 de agosto de 2024 en su residencia de un sector de Santo Domingo Este.