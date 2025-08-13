Solicitan prisión preventiva contra hombre que sustrajo 2 anillos históricos del Instituto Duartiano

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional fue apoderado de una solicitud de medida de coerción en contra de Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, que busca que se le imponga prisión preventiva por la acusación de sustraer dos anillos de oro con alto valor histórico del Instituto Duartiano.

La medida fue depositada por la fiscal Roxanna Molano, encargada del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo).

El imputado se encuentra detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y la medida de coerción será conocida en las próximas horas por el juzgado de Atención Permanente.

El imputado es acusado de violar los artículos 379 y 384 del Código Penal dominicano, que sancionan el delito de robo y el hurto, respectivamente.

De acuerdo a la medida de coerción, el hecho ocurrió el 5 de agosto de 2025, alrededor de las 12:35 p. m., en la calle Isabel La Católica, No. 308, sector Ciudad Colonial, del Distrito Nacional.

El imputado se presentó a las instalaciones del Instituto Duartiano, donde solicitó un tour a la secretaria. Mientras simulaba esperar por este, ingresó al salón de exhibición y aprovechó un descuido para sustraer de una vitrina dos anillos de oro: uno con el rostro del prócer de la patria Juan Pablo Duarte y Diez y otro con una piedra de rubí, que fue un regalo del prócer a su prometida, la señorita Prudencia Lluberes Álvarez. Ambas piezas tienen un alto valor histórico.

Durante las investigaciones, el 9 de agosto de 2025, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4, sector San Carlos, lograron identificar a un hombre de tez clara, vestido con poloche blanco, pantalón y gorra negra, que presentaba dificultad para caminar y estuvo vinculado a la sustracción de los anillos. Más tarde, lo ubicaron desplazándose por la acera de la avenida Isabel La Católica con las mismas características físicas.

Debido a la coincidencia, un oficial procedió a cuestionarlo.

El hombre se identificó como Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, alias el Cojo, y admitió haber visitado el Instituto Duartiano el mismo día del robo, así como haberse llevado los anillos y vendido en una compraventa de la avenida Mella.

Horas después, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4 se trasladaron a la mencionada compraventa, donde el encargado confirmó que le compró un anillo al imputado por la suma de tres mil pesos dominicanos y el otro por RD$15,500, pagado mediante transferencia.

En fecha 11 de agosto de 2025, el imputado Manuel Alejandro Féliz Rodríguez fue arrestado en virtud de la orden No. 2025-AJ0052368, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.