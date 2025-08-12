Arrestan a hombre por transferencia fraudulenta de RD$780,000

Agentes de la Dirección de Área de la Policía Cibernética arrestaron a un hombre acusado de participar en una transferencia fraudulenta que forma parte de un esquema delictivo que ha causado pérdidas por más de RD$10 millones a dos empresas.

Se trata de Ray Aljeni Acevedo Sosa, detenido en la calle Club de Leones, sector Alma Rosa I, Santo Domingo Este, mediante la orden de arresto No. 0190-JUNIO-2025.

De acuerdo con el informe preliminar, Acevedo Sosa resultó beneficiario de una transferencia ilícita de RD$780,000, depositados en su cuenta bancaria, producto de la suplantación de la identidad de dicha entidad financiera por parte de los estafadores.

El caso fue denunciado el 12 de febrero de 2025, mientras que el detenido fue entregado al Ministerio Público y será presentado ante la Fiscalía del Distrito Nacional, para continuar con el proceso legal correspondiente.