TSE declara incompetencia para conocer amparo contra directivos de la Aptra

El Tribunal Superior Electoral (TSE) se declaró incompetente para conocer una “acción de amparo preventivo de extrema urgencia y solicitud de medida cautelar”, interpuesta por varios ciudadanos contra los directivos de la Asociación de Propietarios de Transporte de la provincia La Altagracia (Aptra), el pasado 4 de agosto de 2025.

El tribunal presidido por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo e integrado por Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, declinaron el expediente y lo remitieron a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Altagracia, en sus funciones contenciosas administrativas.

Los jueces tomaron como fundamento para tomar esa decision, por entender que el conflicto no constituye un asunto contencioso electoral ni un conflicto intrapartidario, de acuerdo con el artículo 214 de la Constitución dominicana.

Además, el tribunal declaró en rebeldía a las partes accionadas por no comparecer a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citadas.

Aplazada audiencia por caso del Partido Justicia Social

Asimismo, el TSE aplazó un recurso de amparo en contra del Partido Justicia Social (JS)”, donde se acusa a la organizacion politica de violar derechos fundamentales de participación política, desconocimiento de democracia interna, trato discriminatorio, falta de transparencia financiera en el manejo de fondos públicos y desconocimiento de los estatutos.

Los jueces tomaron la decisión de aplazar la audiencia para el lunes 18 de agosto, a fin de que los representantes legales del accionante, Rubén Darío Rodríguez Beato, emplacen nuevamente a las partes demandadas, cumpliendo con las formalidades del procedimiento civil.

La parte demandada es el Partido Justicia Social (JS), representado por su presidente, Julio César Valentín Jiminián.