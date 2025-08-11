Dos personas detenidas para fines de investigación por la muerte de un hacendado de Monción

La fiscalía de Santiago Rodríguez mantiene retenida a dos personas quienes están siendo interrogadas por el asesinado del propietario de una finca y el rapto de dos personas incluyendo el abogado del fallecido, así como el padre un anciano padre del occiso, quien también fue torturado en la acción violenta.

Ramona Taveras, fiscal a cargo del caso explicó, dos personas están siendo interrogadas por el hecho donde un hombre cayó abatido y otras dos también fueron atacadas a tiros por elementos, hasta el momento sin identificar, quienes llegaron a la propiedad del occiso y sin mediar palabras le emprendieron a tiros.

La representante del Ministerio Público manifestó que al enterarse de la situación , llegaron al lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes, procedieron hacer levantamiento de las cámaras, verificación de las evidencias próximo donde se cometió el crimen, para darle paso a los procedimientos de búsqueda y posterior captura de los responsables del tiroteo.

En el hecho cayó abatido Diómedes Sánchez, dueño de la finca donde se produjo el incidente, terrenos supuestamente en litigio situados en la comunidad de la Loma del Tanque, en la carretera que conduce a la presa de Monción.

También fue detenido el abogado Luis José Rodríguez Tejada, defensor legal de la víctima mortal, quien horas después fue dejado abandonado en unos matorrales, próximo al lugar.

Los individuos almorzaron también con Rafael Antonio Peña Rodriguez, empleado de la finca y al señor Manuel Antonio Sanchez Dorejo, padre del fallecido.