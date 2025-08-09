Mujeres protestan contra la corrupción judicial ante la PGR

Con indignación y profundo pesar, un grupo de mujeres se manifestó ayer en la explanada de la Procuraduría General de la República (PGR), en rechazo a lo que califican como injusticias y actos de corrupción dentro del sistema judicial dominicano.

Las manifestantes, provenientes en su mayoría de Puerto Plata, sostuvieron pancartas con mensajes como: “Justicia para todos”, “No a la corrupción”, “No a las sentencias sin motivaciones”,

“No a las actuaciones judiciales fuera de derecho”, “No al favoritismo” y “No a la denegación de justicia”.

El grupo aseguró que su movilización hacia Santo Domingo se debe a la falta de respuesta de las autoridades judiciales ante más de 13 querellas que, según denunciaron, han sido sometidas sin que se les haya dado curso.

Crystabell Finke, una de las representantes de la marcha, explicó que decidieron mantener en anonimato los nombres de las víctimas, al considerar que el Poder Judicial ha intentado interferir en los casos.

Otra de las manifestantes, Sarah María Beato, residente en el Distrito Nacional, denunció que tiene 13 expedientes abiertos en distintos tribunales, tras haber agotado varios recursos legales sin obtener solución.

“El problema es que le sacaron 80 millones de pesos del banco a mi papá. Los últimos siete millones fueron de golpe y dejaron la cuenta en cero. Eso se llama violencia económica”, expresó con vehemencia Beato.

Ambos casos están vinculados a conflictos de bienes heredados por sus padres y, de acuerdo con sus declaraciones, llevan años estancados en la justicia sin resolución.

Las mujeres anunciaron una nueva jornada de protesta para el próximo miércoles, que partirá desde el parque Libertad de Puerto Plata hasta el Palacio de Justicia de esa provincia.