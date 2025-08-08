Defensa hermanos Espaillat califica ratificación de media de coerción como "un acto de coherencia"

La defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat calificó como un "acto de coherencia" la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de ratificar la medida de coerción dictada por un tribunal de primera instancia.

Los abogados Miguel Valerio, Ramón Núñez, Jorge Luis Polanco Carlos Polanco y Miguel Valerio sostuvieron que sus clientes ya han cumplido con todas las medidas de coerción impuestas, incluyendo el pago de fianza, impedimentos de salida y acuden a la firma de presentación periódica ante el ministerio público.

En ese sentido, señalaron que siguen trabajando para seguir resolviendo temas de las víctimas. “Cada día hemos seguido y cada día son más las personas que se nos acercan y estamos tratando de, en la medida de las posibilidades, zanjar esa situación”, acotó Valerio.

Cabe destacar que la jueza Fátima Veloz, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica ante el Ministerio Público hasta tanto concluya con la investigación.