Ingrid Jorge dice ser víctima de engaño: "Soy incapaz de calumniar a cualquier persona"

La comunicadora Ingrid Jorge ha hecho una impactante revelación pública, desmintiendo las acusaciones que ella misma había difundido en semanas anteriores contra el procurador adjunto Iván Feliz. Jorge afirmó haber sido víctima de un elaborado engaño orquestado por Johanna Madera, quien, según ella, suplantó múltiples identidades para manipularla.

"Soy incapaz de calumniar a cualquier persona. Cuando yo decido decir o no decir algo, es porque en mi corazón, en mi mente, tengo la certeza de eso. Y cuando me he equivocado, como hice recientemente, debo resarcirlo", expresó Ingrid Jorge, en un video puesto a circular en las redes. Reconoció el daño causado y asumió la responsabilidad de decir la verdad.

Jorge explicó que se sintió engañada y utilizada, especialmente después de "gritar creyendo que tenía la verdad, luciéndomela, atacando, riéndome". La comunicadora detalló que su confianza fue manipulada por Johanna Madera, a quien consideraba su "mejor amiga" y cuya supuesta inocencia defendía. "Resulta que sí es culpable y más que culpable", sentenció.

Reflexión y arrepentimiento

Ingrid Jorge lamentó profundamente haber caído en este engaño, admitiendo que ha sido víctima de una "mujer de mínimo escrúpulo y ni siquiera conciencia, cual psicópata que huye". Expresó su vergüenza por haber creído en personas que no existían y por haber difundido información falsa.

"Todo lo que dije de Iván es mentira. Yo soy una mujer responsable y la responsabilidad mía como comunicadora es decir la verdad. Esos videos de Milagros no son verdad, como tampoco eran reales los videos de Johana Madera con Omar Fernández", concluyó Jorge, visiblemente afectada. Ha manifestado que borrará todo el contenido de sus redes sociales relacionado con este asunto.

El Elaborado Engaño y Suplantación de Identidades

Ingrid Jorge relató cómo Johana Madera le presentó a una supuesta abogada que reforzaba la idea de la culpabilidad de "Carla" (Karla Fitch, según búsqueda reciente) y la inocencia de Johana. Sin embargo, la mayor revelación fue que Johana Madera habría usurpado la identidad de al menos diez personas, incluyendo un supuesto "Omar Fernández" (sin vínculo aparente con la figura política del mismo nombre), la abuela de Johana, una empleada de Carla Fitch, y el Doctor Stanley.

"No es hasta que yo contacto directamente al doctor que me doy cuenta de que cerca de diez personas con las que yo hablaba no existían, sino que esas diez personas, en las cuales estaba incluida Omar Fernández, era en realidad la misma Johana", detalló Jorge. Aseguró que los videos y burlas que hizo, supuestamente respaldada por "Omar Fernández", eran en realidad fabricaciones de Johana Madera.

La comunicadora describió cómo Johana, bajo identidades falsas, le contaba historias sobre Carla Fitch, incluyendo supuestas reuniones semanales con Iván Feliz y Gori Moya, donde recibían drogas en la casa de Carla. Incluso, Johana Madera le habría pagado cien mil pesos a Ingrid Jorge para que documentara un supuesto allanamiento en la casa de Carla, donde se encontraría droga presuntamente recibida por Iván Feliz. Jorge confirmó que todos estos videos y fotos, supuestamente de Carla Fitch, eran mentiras y habían sido creados por Johana Madera.

Manipulación de familiares y evidencias falsas

Ingrid Jorge también denunció que Johana Madera utilizó a sus propias hijas para perpetrar el engaño, haciendo que le dijeran mentiras. Relató un episodio donde una de las hijas de Johana le dijo "tía Ingrid, dile a mamá que perdone a Omar", refiriéndose al supuesto "Omar Fernández". También, Johana le envió videos donde supuestamente Carla Fitch maltrataba a su hija, pero hoy Jorge cree que las niñas fueron manipuladas.

La comunicadora reveló que se enteró de la supuesta relación entre Johana y "Omar" a través de una mujer que limpiaba en la casa de "Omar" y que fue a su programa. Incluso, Johana le habría dicho que su segunda hija, Nashhally, era de "Omar Fernández". Posteriormente, un "número misterioso" que se hacía pasar por "Omar Fernández" le escribía, mostrándose solidario y respaldándola.

La confirmación del engaño llegó cuando Ingrid Jorge intentó contactar al Doctor Stanley, con quien creía haber hablado previamente para una cirugía. Al llamarlo directamente, el doctor le dijo que no hablaban desde octubre de 2023 y que no la conocía, lo que dejó a Jorge en shock. La comunicadora se dio cuenta de que el patrón de escritura de las diversas identidades suplantadas era el mismo de Johana Madera y de "Almudena", expareja del Doctor Stanley, a quien también había acosado Johana desde 2015 usurpando identidades.