Abogado advierte sobre déficit en investigación policial y “policialización” de fiscales

El abogado y profesor universitario Ramón Emilio Núñez advirtió sobre las debilidades estructurales del sistema de investigación criminal en República Dominicana y cuestionó la falta de claridad en la separación de funciones entre policías y fiscales.

Núñez recordó que la Ley Orgánica 133-11 del Ministerio Público contempló la creación de un cuerpo técnico de investigación policial adscrito al Ministerio Público, pero la medida fue resistida por sectores de la Policía Nacional.

“El resultado hoy es que seguimos con un déficit en ese aspecto. Nadie lo quiere decir, porque parecería como que vivimos en un mundo ideal donde el tema policial y de seguridad está totalmente controlado, pero lo cierto es que el trabajo de investigación policial no satisface los estándares del sistema de justicia”, sostuvo.

De izquierda a derecha: el abogado y profesor, Ramón Emilio Núñez; la subdirectora técnica de la Defensa Pública, Croniz Bonilla; el juez de la Suprema Corte de Justicia, Fran Soto Sánchez; la jueza Esmirna Gisselle Méndez; el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho; y el abogado Francisco Álvarez.Jorge Cruz/LD.

El jurista, además, alertó sobre el fenómeno que ha definido como la “policialización” de los fiscales, al señalar que algunos fiscales se ven forzados a portar armas o asumir funciones que no les corresponden.

“Aquí tiene que haber fiscales que sean fiscales y policías que sean policías. Esto no es para que los fiscales jueguen a policías, porque si lo hacen es porque no hay policías o no hay policías disponibles”, criticó.

Núñez habló del tema durante su participación en el primer ‘Panel de Expertos’ sobre los desafíos de la administración judicial dominicana, organizado por Listín Diario.

Nuevos desafíos con la creación del Ministerio de Justicia

El catedrático también reflexionó sobre los desafíos institucionales que podría traer la creación del Ministerio de Justicia, una propuesta del gobierno aún en proceso de implementación: el proyecto de ley ha pasado a la Cámara de Diputados para su estudio y conocimiento.

Núñez indicó que la creación de ese ministerio requerirá tiempo, paciencia y un proceso de aprendizaje institucional.

Aseguró que la coexistencia de un Ministerio de Justicia y una Procuraduría General no son algo nuevo, pero sí implica una reestructuración profunda.

Los actores del sistema coincidieron en que el sistema debe someterse a una reforma.Jorge Cruz/LD.

“Es una decisión de política pública. La historia muestra que ha habido Ministerio de Justicia que ha convivido con el procurador general de la República”, dijo.

“Estamos separando funciones y vamos a tener que construir un aprendizaje institucional, lo cual lleva tiempo. Eso no quiere decir que va a ser algo malo”, explicó.

A su juicio, el éxito de esa reforma dependerá en gran medida de la persona designada como ministro o ministra de Justicia y de la visión del gobierno.

“Justicia sin política es justicia falsa”

El abogado desmontó una idea que considera equivocada en la órbita judicial dominicana: “Vivimos en un país donde hay una creencia falsa de que la justicia no es una responsabilidad política”, dijo.

Y afirmó: “Es una responsabilidad política. Una justicia sin política es una justicia falsa”.

Núñez reconoció los avances logrados en la persecución de delitos complejos en los últimos años y afirmó que esos logros son también parte de una política pública de justicia que debe ser fortalecida, no debilitada.