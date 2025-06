Antonio Espaillat está bien y tranquilo, dice su abogado

El propietario de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, "está bien, está tranquilo y está esperando la medida de coerción", dijo su abogado Miguel Valerio, quien destacó que no puede decir más nada sobre el empresario.

Dijo que, desde su óptica, la medida más apropiada para su cliente es que debería seguir en libertad porque "no hubo intención en lo que pasó, no hubo intenso y eso es bueno que se lo meta la gente en la cabeza", detalló el abogado, quien enfatizó que este caso se está tratando como un caso de criminalidad organizada "no hubo intención".

Sobre Maribel Espaillat, agregó que está en manos de la fiscalía y no reveló detalles del estado de salud en que se encuentra.

Una fuente dijo a reporteros de Listín Diario que Maribel fue ingresada en un centro de salud tras estar recluida en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Antonio Espaillat y hermana están a la espera de que MP formalice solicitud, dice abogado

El caso

Por el momento, el Ministerio Público está preparando la solicitud de medida de coerción en contra de los hermanos, a quienes acusa de homicidio involuntario y señalan que estos mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, como finalmente sucedió.

Maribel y Antonio Espaillat fueron arrestados tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien los citó a su despacho.

Los investigados serán presentados ante un juez de atención permanente del Distrito Nacional para que se les conozcan medidas de coerción.