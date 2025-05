Dictan tres meses de prisión preventiva haitiano incendió vivienda con discapacitado dentro

El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Bahoruco dictó tres meses de prisión preventiva contra el haitiano, Wilson Daviz, quien es acusado de incendiar una vivienda en el barrio Los Cocos en Neyba.

El juez Ernesto Cabral Gomera, dispuso que el acusado sea llevado a un siquiatra a solicitud de la defensa.

El extrajero había incendiado la vivienda, donde estaba alojado semanas atrás con el discapacitado Eddy Reyes González, quien fue llevado a la audiencia en silla de ruedas.

De acuerdo al denunciante, Daviz intentó quitarle la vida porque le había pedido que abandonara su casa para no entrar en conflicto con las autoridades migratorias.

Cabral Gomera retiró del salón a los medios de comunicación de la sala de audiencias a solicitud del defensor público, Luis de León.

En tono agresivo y haciéndose valer de la fuerza pública, el juez pidió a las personas que no tenían relación con las partes del proceso a que se alejaran del lugar, empero, no permitió que un hijo de la víctima acompañara a su padre con discapacidad físico motora.

"Algo que se está haciendo por racismo o por cualquier cosa, deja dicho el abogado de él. Que era porque le estaba cobrando, que yo no trabajo y aquí en Neyba si hay una persona que completamente trabaja soy yo, porque yo me dedico al trabajo, yo no voy a pedir en la calle", dijo Reyes González