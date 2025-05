Eba Gálvez y Paulino Lorenzo, la amorosa pareja de esposos cabeza de una familia en crecimiento que murió en el Jet Set

“Ella era una persona muy alegre, muy dinámica, muy humana, una persona que era muy empática con el más necesitado”, son las palabras que usó José Gálvez para describir a su hermana menor Eba Gálvez, fallecida junto a su esposo Paulino Lorenzo en la tragedia del Jet Set.

Con 43 años de edad recién cumplidos, Gálvez, quien se dedicaba al área de ventas en Radio Centro, decidió celebrar su cumpleaños en compañía de su esposo Paulino en el conocido club nocturno del Jet Set para disfrutar de la música y el baile que el ambiente ofrecía.

Acostumbrada a frecuentar el lugar, no se imaginaba que cuando las manecillas del reloj marcaran las 12:44 de la madrugadade aquel ocho de abril, los escombros del techo se derrumbarían en aquel lugar, convirtiendo aquella fiesta en su última celebración.

Al momento de la noticia, su hermano relató que se enteró por medio de una de sus hijas y fue la primera persona que se ocupó en identificar los cuerpos y comunicarles el deceso a los demás familiares.

“Recibí esa llamada como a las 4:00 de la mañana de parte de mis sobrinas, que son pequeñas y son menores de edad, y ellas fueron las que se dieron cuenta primero. Yo salí para allá y no fue fácil para mí”, confesó.

Eba Gálvez y su esposo Paulino Lorenzo

Asimismo, Sandra Lorenzo, hermana de Paulino, comentó que el recuerdo de aquella madrugada la sumerge en la tristeza y el llanto, haciéndole difícil hablarlo por el vacío que ha dejado en su familia.

“Paulino fue a ese lugar porque es un lugar seguro, pero mi hermano se fue, compró su muerte, él pagó por morir. Mientras mi hermano estaba en los escombros, yo dormía; su familia dormía tranquila sin saber y yo llamo a mi sobrina, que solo me dice: ‘Tía, papi y mami están muertos’. Yo no supe de mí, no pude hacer nada”, comentó con la voz entrecortada.

Describiéndolo como un hombre amoroso con su familia y dedicado a su trabajo de sastre en altas costuras, sostuvo que siempre profesó el amor al prójimo y la abnegación para quienes lo conocían.

Con tres niños en la orfandad, la tragedia ha marcado un antes y un después en el lecho familiar, dejando dolor y tristeza a su paso para tres niñas que buscan asimilar la ausencia de sus padres en sus vidas.

Tanto Eba como Paulino atesoraban los momentos que compartían junto a sus hijas, realizando siempre que era posible planes familiares para disfrutar más la vida en familia. Tan solo el domingo antes de la tragedia habían visitado la isla Saona, en una excursión familiar.

Ahora, aunque las jóvenes se encuentran en Cotuí con su abuela, José asumió la responsabilidad del cuidado y crianza de las jóvenes mientras, según él mismo expresó, busca cómo vivir con la pérdida de su hermanita menor.

“Todavía hoy, yo hablo con usted y, si me pongo solo, me pongo a llorar porque es que el impacto ha sido devastador. O sea, yo sé que hay mucha gente que dice que tengo que ser fuerte; es que no puedo ser fuerte. Nos tocará vivir con este dolor”, comentó acongojado.

La tragedia

La tragedia de la discoteca Jet Set ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo del establecimiento colapsó durante una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez. El siniestro tuvo lugar en la capital dominicana y cobró la vida de 235 personas, dejando además más de 180 heridos, según los datos más recientes.

El proceso judicial ha sido complejo debido al elevado número de víctimas. Al menos hasta 17 querellas y 24 denuncias formales por parte de familiares de los fallecidos y heridos han sido presentadas, principalmente contra los propietarios de la discoteca: Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López y la empresa Inversiones E y L, S.R.L.

Algunas de las querellas también involucran al Estado dominicano y al ayuntamiento del Distrito Nacional, alegando incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de establecimientos de este tipo.

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, informó que varios equipos de fiscales trabajan de manera simultánea en los interrogatorios a familiares de las víctimas y heridos, dada la magnitud del caso.