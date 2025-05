Víctimas de violencia de género piden justicia frente a la Fiscalía de SDE

Más de una decena de mujeres con carteles en manos vociferaban a unísono "Queremos justicia" "Ni una más"..., frente a la Fiscalía de Santo Domingo Este, tras ser víctimas de violencia por sus parejas o exparejas.

Madres, hijas, amigas y propias víctimas se unieron este lunes para exigir justicia y protección ante el incremento de la violencia de género en el país.

Entre estas, está el caso de Ana Francisca Cabrera, quien acusó a Miguel Alcenio Plaza de intento de asesinato en su contra, en un hecho ocurrido en el año 2022, próximo a la Autopista Las Américas.

Cabrera, quien dijo haber durado 14 días en coma en un centro médico de la ciudad, tras sufrir graves contusiones craneales, se desplazó hacia la Fiscalía de este municipio para solicitar la revisión de la medida de coerción impuesta a Plaza, a quien solo se le impuso garantía económica por parte de los jueces.

"Un hecho que se usó sicariato y delincuencia organizada. Por poco me mata. Duré 14 días en coma en la Clínica Abreu. Me salvé milagrosamente. La fiscalía ha traído todas las pruebas a las cortes y los jueces dicen que este señor no representa ningún peligro ni para mi persona, ni para la sociedad, viendo la gravedad del hecho", expresó Ana Francisca.

Narración del hecho

"Él me invitó a comer un chivo a una casa que tiene en la provincia Duarte. Cuando venimos, él esperó que fueran las 12:00 de la noche, me da una bebida en el camino; la bebida tenía benzodiazepina, que es un derivado de diazepam 10mg. Inmediatamente me tomé el segundo vasito; era un shot, quedé inconsciente. Luego dice la señora que me cuida la niña que venía con nosotros, que ahí llegaron dos hombres, que eran dos sicarios, dizque simulando que hubo un accidente y me propinaron golpes mortales en la cabeza a mí y a la señora que me cuidaba la niña. Eso me llevó a un coma", explicó Cabrera.

Y agregó: "Los documentos de la Clínica Abreu y del Darío Contreras dicen que él dice que tuvimos un accidente de tránsito, que chocamos con una vaca, pero todo eso es mentira". No hubo accidente, no hubo atraco, aquí todo eso fue un atentado", aseguró.

Ana Francisca Cabrera, una de las víctimas de aquella madrugada, alega que las posibles razones de la agresión fue por haberle depositado una alta suma de dinero a su expareja, para que este se la transfiera más adelante en dólares a una de sus cuentas bancarias.

"Él me había comenzado a pedir dinero prestado desde los Estados Unidos, antes de que yo llegara al país, y 48 horas antes del atentado yo le transferí una suma de dinero y cuando yo desperté le pregunté por mi dinero y me dijo que él lo había gastado, que hizo un negocio y le había ido mal", manifestó Ana.

Ana también manifestó que Miguel intentó salir del país utilizando documentos falsos. Tras ser detenido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) y deportado desde Estados Unidos, fue presentado ante un juez en la el país, quien ordenó su liberación, alegando que no representa un riesgo.

“Estoy luchando para que este caso no quede impune. Yo sobreviví, pero muchas no lo logran. Pido justicia”, concluyó Ana.

También es el caso de Kenia Fabián, otra de las manifestantes en la protesta, y madre de Susana Fabián, quien fue asesinada en 2024 por su expareja, Robin Rincón Javier, y permanece recluido en la cárcel de La Victoria.

"Él la roció con gasolina y ahí mismo le pegó fuego. Cuando eso, la niña de ellos tenía tres meses. Y fue tan psicópata que él mismo la llevó a emergencia. Él está preso, esperando juicio de fondo, pero reenvían y reenvían el caso y yo no entiendo si todas las pruebas están ahí", expresó Fabián.

Los manifestantes hicieron un llamado urgente a las autoridades judiciales para que los casos sean revisados con imparcialidad y firmeza, y se garantice la protección de la víctima.

Cifras

En marzo de este año, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que durante el primer trimestre la cifra de feminicidios fue de 17, de los cuales 14 mujeres nunca presentaron una denuncia en contra de sus agresores, convirtiendo esta situación en un “problema grave para el sistema”.

Mientras que en los primeros meses de 2024, según datos de la Procuraduría General de la República, 15 mujeres fueron víctimas de feminicidio en edades de 18 a 50 años. Siete de estas muertes ocurrieron en enero, tres en febrero y cinco durante el mes de marzo.

En 2017 se registraron 107 feminicidios íntimos, en 2018, un total de 83 y al año siguiente 77. Para el 2020 los feminicidios íntimos sumaron 70, en 2021 un total de 86 y para el 2022 bajaron a 63 y en el 2023 se produjeron 65, según los datos de la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género del Ministerio Público.