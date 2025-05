Leonel sugiere capacitar a abogados y jueces en tecnología

El expresidente de la República, Leonel Fernández, consideró que en el ámbito judicial el país se encuentra en una etapa digital, enfocando que una de las grandes necesidades que tiene el sistema judicial dominicano es superar la mora judicial.

“En cuanto a la necesidad tenemos la mora judicial como un tema grave en la República Dominicana, los procesos son lentos, duran años; hay que hacer algo”, dijo el exmandatario.

Fernández dio estas declaraciones en el marco del Congreso Mundial del Derecho, celebrado Universidad del Caribe (Unicaribe), donde se desempeñó como coordinador del panel "Innovaciones en el uso de la inteligencia artificial".

Allí le acompañaron como panelistas, Cesar Landa Arroyo, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, y Jesús Sánchez García, presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, España.

El presidente de la Fuerza del Pueblo habló del avance de la tecnología y sus etapas. Declaró que de una sociedad de la información en el mundo tecnológico contemporáneo, los seres humanos han entrado una sociedad digital, que a su vez está pasando a una nueva etapa que se llama el “conocimiento generativo para no llamarle inteligencia artificial”.

Al referirse a la digitalización del sistema judicial dominicano, explicó que no ve grandes peligros, sino que se trata de convertir lo gráfico tradicional en digital, como el hecho de que una persona pueda presentar una querella de forma digital, que se pueda tener expedientes judiciales digitales, y que algunas audiencias en lugar de ser personales, sean virtuales.

“Ahora bien, ¿por qué unos se resisten todavía (a la tecnología)?, porque no saben usarla y cuando no saben usarla, se ponen en desventaja con el que lo sabe”, dijo Fernández.

Ante esto, consideró que se requiere un programa nacional de capacitación de abogados y de jueces en la tecnología digital, ya que todavía no hay un dominio pleno en toda la comunidad jurídica nacional en el manejo de lo digital.

“Ese Chat GPT que vemos, cada día evoluciona más, ahora hay Chat GPT Plus y cada día vamos encontrando más y más. No podemos ignorarlo, tenemos que saber que eso avanza y que en algún momento la competencia en el ámbito laboral, empresarial, académico, judicial y político, si no lo manejo, tendrá una ventaja sobre mí; entonces hay que darle seguimiento”, sostuvo.

Asimismo, declaró que la inteligencia artificial requiere de una parte ética y de regulación, pero que hasta ahora en América Latina sólo se ha visto ese interés de regular en países como Perú México, Argentina Chile y Colombia. “Todavía en República Dominicana no tenemos legislación a ese nivel”, añadió.

Medalla de Honor

Al culminar el panel, el expresidente dominicano fue condecorado con la Medalla de Honor de la Asociación Mundial de Juristas, cuya entrega fue realizada por su presidente, Javier Cremadas.

En el acto, Cremadas se refirió a Fernández como una vanguardia nacional, destacando su integridad y preparación académica.

“Vamos a dar la entrega con solemnidad, pero también con sencillez, que eso es lo que es el presidente Fernández. Una medalla muy merecida que no recoge lo que nosotros pensamos aquí, sino que atesora el legado de 70 años de trabajo reconociendo modelos y proponiendo modelos para que la gente se siga inspirando”, declaró Cremadas.