Otras tres querellas contra los propietarios de la discoteca Jet Set Club fueron presentadas

Tres nuevas querellas fueron presentadas con constitución en actor civil en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, por la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en dicho establecimiento, donde perdieron la vida 232 personas y casi 200 resultaron heridas.

Fueron depositadas en la Fiscalía del Distrito Nacional por los familiares de María Leonarda Perafán Lorenzo, Hancel A. Marte y Aracelis Altagracia Santana Marte, a través del abogado Félix Humberto Portes.

La instancia fue presentada en contra de Antonio Espaillat López, Ana Grecia López, la sociedad comercial Inversiones E y L, S.R.L., el establecimiento Jet Set Club, el Estado dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional, por las graves violaciones al ordenamiento jurídico.

El abogado sostiene en las querellas que estas acciones judiciales fundamentan las imputaciones en el artículo 319 del Código Penal Dominicano, los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley No. 687-82 sobre Normas de Construcción, el Código de Edificaciones (Resolución No. 201-2011) y el artículo 12 de la Ley No. 160-21 que rige el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).

Igualmente, se invocan los artículos 19, 20 y 22 de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, así como los artículos 38, 42 y 61 de la Constitución de la República, que consagran la dignidad humana, el derecho a la integridad personal y el derecho a la salud, junto con diversas disposiciones reglamentarias como el Decreto 670-2010, el Reglamento General de Edificaciones y Tramitación de Planos (Decreto 576-06), la Ley 6200 sobre el Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Agrimensura, y la Ley 675-44 sobre urbanización, ornato público y construcciones.

Primera querella: María Leonarda Perafán Lorenzo

La primera querella ha sido presentada en representación de los señores Ramona Lorenzo Vizcaíno y Leopoldo Ernesto Perafán Espinosa, padres de la fallecida María Leonarda Perafán Lorenzo, de 21 años de edad. María Leonarda, joven soltera y sin hijos, residía en el sector Pueblo Nuevo de San Cristóbal junto a su madre. Egresada como técnico en Agronomía del Instituto Politécnico Loyola, continuaba su formación en Publicidad y Marketing en la Universidad APEC (UNAPEC), combinando sus estudios con su ejercicio profesional en el área de marketing, caracterizándose por su dedicación y entusiasmo.

El fallecimiento de María Leonarda constituye una pérdida irreparable para su familia, quienes comparecen en calidad de víctimas indirectas, querellantes y actores civiles, en reclamo de justicia y reparación ante este trágico suceso.

Segunda querella: Hancel A. Marte

La segunda querella ha sido interpuesta en representación del ingeniero eléctrico Hancel A. Marte, de 33 años, sobreviviente del colapso. Marte es un profesional de alta formación, con títulos de Magíster en Energías Renovables y Eficiencia Energética por el Instituto Europeo de Postgrado en España, y un posgrado en Ciberseguridad por la Universidad de Nebrija. Casado y padre de tres hijos, lleva una vida estable y organizada, sustentada en valores familiares y compromiso social.

El 7 de abril del presente año, Marte asistió en calidad de invitado a un evento social celebrado en el Jet Set Club, donde resultó gravemente lesionado. En este mismo evento perdió la vida el artista Félix Antonio Ascencio, conocido como Felito Music. Los hechos que motivan esta querella se enmarcan en el artículo 320 del Código Penal, que sanciona las heridas y golpes involuntarios, así como las violaciones a las normativas previamente citadas.

Tercera querella: Aracelis Altagracia Santana Marte

La tercera querella corresponde a Aracelis Altagracia Santana Marte, de 47 años, también sobreviviente y lesionada en el colapso. Santana Marte es una mujer divorciada, madre dedicada que reside junto a su hijo, siendo su principal sostén emocional y económico. Profesional del derecho egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se desempeña como asistente dental, labor que ejerce con responsabilidad y compromiso.

Al igual que Marte, Aracelis Santana Marte sufrió lesiones físicas durante el colapso del Jet Set Club, y actualmente enfrenta un severo trastorno de estrés postraumático (TEPT), condición que ha sido diagnosticada como gravísima, derivada directamente de los hechos traumáticos vividos aquella noche.

Responsabilidad penal y civil

Portes destacó que estas querellas buscan no solo el establecimiento de la responsabilidad penal de los querellados, sino también la reparación integral de las víctimas y sus familias, incluyendo indemnización por los daños físicos, emocionales y patrimoniales sufridos. Asimismo, resaltó la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales, cuya negligencia en la supervisión, fiscalización y cumplimiento de las normativas de construcción contribuyó a este trágico desenlace.

Estas acciones constituyen un precedente importante en la lucha contra la impunidad en materia de responsabilidad por construcciones inseguras y en la protección de los derechos fundamentales de las personas.