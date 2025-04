Consterna el triple homicidio y suicidio en Santo Domingo Este

“¡Ay qué tragedia más grande!”, “¡ay qué dolor, Dios mío!”, fueron las expresiones de dolor que se escuchaban en el sector Jerusalén, de Santo Domingo Este, donde los vecinos amanecieron con la tragedia de que un capitán retirado de la Armada de la República Dominicana (ARD) mató a tres miembros de su familia.

En su residencia de dos niveles, el capitán retirado Fabio Montero Berigüete, ultimó a su esposa Ofrany Canario Montero; su hijo, Santo Montero Canario; su nuera, Scarlin Mariel Román; e hirió de bala a otro hijo, Andy Montero Canario, y finalmente se quitó la vida.

La tragedia ocurrió en la madrugada del lunes, alrededor de las 3:10. La pareja que vivía sola, y ocupaba la residencia desde hacía más 15 años, eran visitados por sus dos hijos y nuera.

Aunque se desconoce el centro médico al que fue trasladado el único sobreviviente del hecho, un vecino informó que se trata del joven Andy Montero Canario, de aproximadamente 25 años de edad, quien supuestamente fue herido en uno de sus miembros superiores.

“Solo sabemos que estaba herido en un brazo, no sabemos dónde lo llevaron, no sabemos su estado, su condición de salud. Solo nos llegó la información de que salvó su vida milagrosamente”, expresó un vecino llamado Higilio.

Mientras en el ambiente se percibía lamento y desconcierto por lo ocurrido, familiares y vecinos señalaron que Montero fue un hombre “integrado a su familia”, quien todas las tardes se sentaba a la sombra de un árbol frente a la residencia a cuidar un colmadito que tenían. En tanto que, su esposa fue descrita como una mujer tranquila, quien laboraba como conserje en el Liceo Rigoberto De Fresni, desde hace 12 años, aproximadamente, por lo que desconocen la causa del terrible desenlace.

“Era un hombre integrado a su familia, un hombre honesto, que hablaba poco. La causa no la podemos determinar porque primero no estuvimos, y la otra; es que no somos científicos para determinar la causa”, expresó Ignacio Montero, hermano del victimario.

Santo Montero Canario y Scarlin Mariel Román, hijo y nuera del victimario, respectivamente, pareja que estaban de visita, vivían en la provincia de El Seibo. Aunque no hay mucha información sobre Scarlin, se sabe que su pareja era también militar. Según relata el informe preliminar de la Policía Nacional, fueron alertados tras la llamada de un pariente cercano que se acercó a la vivienda para saber de lo ocurrido.

la escena

Al llegar al lugar junto a técnicos de la Policía Científica y al médico legista de turno, los cuerpos fueron encontrados en distintas habitaciones de la vivienda.

En la escena fueron colectados cinco casquillos, dos proyectiles y un arma de fuego marca Carandai, calibre 9mm, serie G36451, con una cápsula en la recámara y un cargador con cinco cápsulas.

Velatorio

Los cuerpos del hijo, la esposa y el capitán retirado serán velados en la funeraria Gresefu, ubicada entre las avenidas Sabana Larga y Venezuela, en el sector Ensanche Ozama luego de terminadas las investigaciones de lugar; mientras que la nuera posiblemente sea velada en la provincia de El Seibo, manifestó Ignacio Montero, hermano del capitán.

